I videogiochi di Barbie: la bambola bionda protagonista di tante avventure

Barbie con Margot Robbie è al cinema, il film ha riacceso l'interesse per la bambola Mattel... ma sapete che Barbie è stata protagonista anche di tanti videogiochi per PC e console? Non parliamo di giochi dal grande valore produttivo, ma di avventure destinate spesso ai giovani fan di Barbie... ma c'è anche qualche chicca da non sottovalutare!

Ad esempio citiamo la serie Detective Barbie uscita tra il 1999 e il 2000 (Detective Barbie In the Mystery of the Carnival Caper!, Detective Barbie 2 The Vacation Mystery (1999) e Detective Barbie The Mystery Cruise) avventura grafica a indizi di discreta fattura, per quanto molto semplice.

Sulla prima mitica PlayStation è uscito Barbie Explorer (Barbie Esploratrice) che mette la bambola al centro di un gioco d'azione stile Indiana Jones. Un clone di Tomb Raider piuttosto apprezzato all'epoca in realtà, premiato con voti più che buoni da riviste e testate autorevoli. Sempre su PS1 escono nel 1999 Barbie Race & Ride, gioco di corse a cavallo, nonché Barbie Super Sports, raccolta di minigiochi a tema sportivo.

Su Game Boy è invece uscito Barbie Game Girl, un platform 2D datato 1992, in tempi più recenti abbiamo invece giochi come Barbie Horse Adventures Blue Ribbon Race, Barbie Horse Adventures Mystery Ride, Barbie Horse Adventures Wild Horse Rescue e Barbie Horse Adventures Riding Camp usciti su PS2, GameCube, Wii, PC, Nintendo DS e Xbox. In anni recenti la produzione di videogiochi di Barbie si è interrotta ma chissà che non possa riprendere magari con un gioco d'azione Open World con elementi MMO... non sarebbe una cattiva idea!

Intanto, il film di Barbie è promosso su Rotten Tomatoes e si attende l'esito dello scontro al box office tra Barbie o Oppenheimer.