Videogiochi, benefici e razzismo: il mondo del gaming al microscopio

Ci sono molti aspetti dell'universo videoludico che vale la pena indagare da un punto di vista statistico, scientifico o culturale, come dimostrato ad esempio dall'iniziativa Video Games & High Culture.

Non sorprende dunque che vi siano sempre più spesso studi volti ad indagare il medium e la community di appassionati. Alcuni di questi sono portatori di buone notizie. Ad esempio, uno studio apparso su JAMA Health Forum ha di recente puntato l'accento sui possibili benefici derivanti dalla passione per il gaming. La ricerca ha in particolare evidenziato come i giovanissimi giocatori presentino in genere capacità cognitive più sviluppate rispetto ai coetanei non videogiocatori. Su di un campione di 2.217 bambini, è infatti emerso che i piccoli gamer hanno la tendenza a presentare migliori performance a livello mnemonico e motorio rispetto ai coetanei non giocatori.

Non tutte le notizie sul mondo del gaming sembrano però essere buone. Ad esempio, stando ad uno studio diffuso da Take This, associazione no-profit statunitense, i giovani videogiocatori sarebbero anche più soggetti al rischio di entrare a contatto con ideologie di stampo razzista. Il campione statistico preso in esame ha in particolare rivelato come - nella fascia d'età tra i 13 e i 17 anni - almeno 1 giocatore su 10 risulti esposto a ideologie legate al suprematismo bianco.