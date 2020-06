Videogiochi e Black Lives Matter: Riot sospende un dirigente per un post contro Floyd

Dalle colonne del portale Vice si apprende che Ron Johnson, Global Head of Consumer Products di Riot Games, è stato sospeso dalle alte sfere della società di League of Legends e Valorant per aver pubblicato sui social un post "infelice" riguardante George Floyd.

L'iniziativa assunta dal colosso videoludico statunitense è stata presa dopo che Johnson, attraverso i suoi profili social, ha condiviso un'immagine dell'uomo ucciso da un poliziotto americano per spiegare che "questo post non è una ragione per condonare il suo omicidio da parte della polizia, un un fatto che deve essere comunque confermato dagli inquirenti come un potenziale crimine. Si tratta di un'opportunità per insegnare, a noi e ai nostri figli, che uno stile di vita votato alla criminalità non può mai portare a nulla di buono per sé e per i propri cari".

L'ambiguità del messaggio condiviso da Johnson viene ulteriormente esplicitata dal testo che accompagna la foto dell'uomo divenuto il simbolo del movimento Black Lives Matter: nell'immagine troviamo infatti la lista dei reati attribuiti a Floyd e un commento caustico che recita "i mass media e la sinistra hanno trasformato George Floyd in un martire, ma chi è esattamente?".

Il moto di protesta scatenato sui social dal messaggio del proprio dipendente ha spinto i vertici di Riot a prendere provvedimenti e dichiarare pubblicamente che "diremo con fermezza che il sentimento espresso da quell'immagine è disgustoso, va contro tutti i nostri valori ed è direttamente contrario alla nostra convinzione che per affrontare il razzismo sistemico c'è bisogno di un immediato cambiamento sociale".