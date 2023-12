Quali sono i videogiochi più brutti del 2023? Gollum non è primo, anzi è fuori dal podio

Come saprete, nel 2023 i videogiochi brutti non sono mancati, ma quali sono i più terribili in assoluto usciti negli ultimi dodici mesi? Metacritic ha stilato la top 10 dei peggiori giochi dell'anno, con qualche sorpresa...

Il primo posto è appannaggio assoluto, quasi senza rivali, di Skull Island Rise of Kong (è davvero così brutto? Scopritelo nella nostra recensione di Skull Island Rise of Kong) seguito da The Walking Dead Destinies e dal recente Flashback 2, gioco che purtroppo si è presentato sul mercato in condizioni non ottimali e non in grado di rendere giustizia al classico degli anni '90.

Giochi più brutti del 2023

Skull Island Rise of Kong 23/100 The Walking Dead Destinies 29/100 Flashback 2 36/100 Greyhill Incident 38/100 The Lord of the Rings Gollum 38/100 Testament The Order of High-Human 41/100 Quantum Error 41/100 Gangs of Sherwood 48/100 Loop8 Summer of Gods 49/100 Xuan-Yuan Sword Mists Beyond the Mountains 52/100

Fuori dal podio gli altrettanto brutti Greyhill Incident e The Lord of the Rings Gollum entrambi con un Metascore di 38/100, a seguire Testament The Order of High-Human e Quantum Error con un voto di 41/100 mentre la top 10 si chiude con Gangs of Sherwood (48/100), Loop8 Summer of Gods (49/100) e Xuan-Yuan Sword Mists Beyond the Mountains (52/100).

Possiamo dunque eleggere Skull Island Rise of Kong come il gioco più brutto del 2023: siete d'accordo?