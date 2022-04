Videogiochi di calcio: qual è il miglior PES di sempre?

Negli ultimi giorni è stata finalmente pubblicata la versione 1.0 di eFootball 2022, il nuovo titolo calcistico free to play di Konami, ma gran parte del pubblico continua a guardare con nostalgia ai vecchi PES.

Quella di Pro Evolution Soccer (nota con il nome di Winning Eleven in Giappone) è infatti una serie amatissima dagli appassionati dei giochi di calcio ed è anche una delle più longeve, un successo testimoniato dalla pubblicazione di ben 23 capitoli di PES tra il 1995 e il 2018, prima del rebranding in eFootball PES prima, e semplicemente in eFootball ora.

Ovviamente alcuni capitoli della saga sono riusciti meglio di altri a conquistare i fan, grazie ad un mix di gameplay, componente grafica e qualità generale dell'esperienza superiore. La maggior parte dei giocatori della serie tende comunque a sostenere che PES 6 sia a tutt'oggi il miglior gioco del franchise. Nonostante i molti anni che ormai porta sulle spalle, infatti, questo episodio è ancora oggi senza eguali all'interno della serie dal punto di vista della qualità generale dell'opera, tenendo ovviamente conto dell'epoca in cui PES 6 è stato sviluppato.

Per quanto riguarda l'ultimo capitolo della serie, invece, sapevate che la versione 1.0 di eFootball ha introdotto la modalità Dream Team e molte altre novità?