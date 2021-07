Un albero per copia venduta, Alba trionfa ai Game for Change: giochi che cambiano il mondo

Da qualche tempo, i The Game Awards hanno introdotto il premio speciale "Games for Impact", con il quale si punta a riconoscere il valore di produzioni in grado di trattare tematiche di rilievo o di veicolare messaggi importanti.

Un intento che rappresenta l'obiettivo principale dell'iniziativa annuale Games for Impact, festival che assegna molteplici riconoscimenti a giochi ritenuti capaci di produrre un impatto sociale o formativo. L'edizione 2021 della manifestazione si è appena conclusa, con l'assegnazione dei seguenti riconoscimenti:

Gioco dell'anno: Alba: A Wildlife Adventure (Ustwo Games);

Alba: A Wildlife Adventure (Ustwo Games); Impatto più Significativo: Alba: A Wildlife Adventure (Ustwo Games);

Alba: A Wildlife Adventure (Ustwo Games); Gioco più Innovativo: Lost Words: Beyond the Page (Sketchbook Games);

Lost Words: Beyond the Page (Sketchbook Games); Miglior Gameplay: Lost Words: Beyond the Page (Sketchbook Games);

Lost Words: Beyond the Page (Sketchbook Games); Miglior Gioco di Apprendimento: The Wednesday (Gambridzy)

The Wednesday (Gambridzy) Miglior Esperienza VR/MR/AR: - Quadcade (MICA Game Lab)

- Quadcade (MICA Game Lab) Miglior Gioco di Studenti: Syndesi (Syndesi Team, Produced by Léa Pernot & Adrien Daugy of Isart Digital)

Tra i vincitori, spicca dunque, avventura sviluppata dal team di Monument Valley. Dopo un debutto su piattaforme mobile, il gioco è approdato quest'anno su Nintendo Switch. Per celebrare il porting,ha creato una vera foresta dedicata ad Alba: A Wildlife Adventure , piantando un albero per ogni copia venduta.Due riconoscimenti anche per, una toccante avventura ambientata tra le pagine di diario di una bambina. Tra realtà e fantasia, il titolo esplora il legame tra la protagonista a la sua anziana nonna, in bilico tra fantasy e quotidianità: per tutti i dettagli, sulle nostra pagine trovate una ricca recensione di Lost Words: Beyond the Page