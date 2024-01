I videogiochi cedono in passo nel Regno Unito: l'intrattenimento video fattura di più

Secondo un report diffuso da ERA, in Gran Bretagna i videogiochi non sono più il media di intrattenimento più popolare, per la prima volta dal 2012. Il fatturato dell'industria del gaming viene superato dall'industria dei video, che include la vendita di DVD, Blu-Ray e abbonamenti alle piattaforme digitale.

L'industria dei videogiochi ha generato un giro d'affare di 4.74 miliardi di sterline in Gran Bretagna nel 2023, in crescita del 2.9% rispetto all'anno precedente, mentre l'industria dell'intrattenimento video totalizza incassi per 4.9 miliardi di sterline. In quest'ultimo business rientrano anche gli abbonamenti a piattaforme come Netflix, Disney Plus, Apple TV, Paramount Plus, HBO Max e altre piattaforme digitali, che trainano i ricavi incidendo per l'89% del fatturato.

Non accadeva dal 2012 che l'industria dei video superasse quella dei videogiochi in Gran Bretagna. Il business legato al mondo della musica si ferma a 2.2 miliardi di sterline generate nel 2023, un dato in aumento del 9.6% rispetto al 2022.

Il videogioco più venduto del 2023 è stato EA Sports FC 24 (Hogwarts Legacy se consideriamo solamente il mercato fisico) mentre il film più acquistato è Avatar La Via dell'Acqua. The Highlights di The Weeknd domina la classifica dei dischi più venduti mentre il singolo di maggior successo in UK è stato Flowers di Miley Cyrus.

In tutti i casi è il digitale a dominare con il 92% delle vendite complessive per i tre diversi segmenti di business (video, videogiochi e musica) con il mercato retail che incide ormai solamente per l'8% delle vendite.