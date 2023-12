I videogiochi più cercati del 2023 su PornHub, PS4 la console più popolare

Il celebre sito di intrattenimento per adulti ha pubblicato le consuete statistiche di fine anno, alcune di consueto legate anche al mondo dei videogiochi. Sapete qual è la console più utilizzata per guardare i video sul sito, e quali sono invece i titoli più ricercati del 2023? Scopriamolo insieme.

Per quanto riguarda le sorgenti di traffico del sito, PS4 è la console più utilizzata per accedere ai contenuti con il 41.6% del totale, segue PS5 con il 40.1%, poi Xbox con il 16.7% e altre piattaforme con l'1.6%. La percentuale di PlayStation 5 è piuttosto elevata considerando che la console non ha un browser interno e che per navigare in rete è necessario utilizzare un piccolo exploit.

Passando invece alla classifica dei giochi più cercati, al primo posto troviamo Fortnite (don't ask), seguito da Overwatch e Minecraft (non vogliamo approfondire, grazie). Da segnalare Pokemon al quarto posto e la new entry Atomic Heart in quinta posizione, seguono Genshin Impact, Resident Evil, Valorant, League of Legends e Mortal Kombat a completare la top 10.

Tra le altre new entry in classifica troviamo anche Baldur's Gate 3 (e possiamo ben immaginare perché), da segnalare inoltre le 26 posizioni guadagnate da The Legend of Zelda rispetto al 2022, grazie al lancio di Tears of the Kingdom.