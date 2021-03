Videogiochi e cheat: la polizia cinese arresta una banda specializzata

La polizia cinese ha sgominato (grazie al supporto del colosso Tencent) una banda criminale specializzata nella produzione e vendita di cheat per giochi come Overwatch e Call of Duty Mobile, per un giro d'affari di oltre 76 milioni di dollari.

Le forze dell'ordine di Kunshan (nei pressi di Shanghai) hanno "distrutto 17 diversi cheat e tratto in arresto dieci persone collegate con l'organizzazione" oltre ad aver sequestrato beni per 46 milioni di dollari, tra questi anche varie auto sportive di lusso.

L'operazione Chicken Drumstick ha permesso così di stroncare un giro d'affari milionario che guardava con interesse anche al mondo dell'eSports, l'organizzazione criminale offriva vari servizi tra cui pacchetti in abbonamento a partire da 10 dollari al giorno e fino a 200 dollari al mese.

Quello dei cheater è ovviamente un problema molto sentito, questa operazione ha permesso alla polizia cinese di sgominare una banda molto attiva anche grazie all'aiuto di Tencent, editore di diversi giochi per i quali i cheater vendevano trainer, programmi e trucchi per barare.

Anche Sony ha stretto una partnership con Denuvo per "stanare" i cheater su PS5 e sono sempre di più le aziende ed i professionisti che ogni giorno si impegnano a garantire la sicurezza e il lecito svolgersi delle operazioni sopratutto per quanto riguarda il settore del gaming competitivo.