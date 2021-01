Videogiochi e cheater: Summit1g incolpa gli sviluppatori e scatena la reazione dei social

Con uno dei suoi ultimi interventi sui social, lo streamer Summit1g ha alimentato un acceso dibattito tra appassionati, creatori di contenuti e personalità del settore riferendo come, dal suo punto di vista, la piaga dei cheater sia dovuta al disinteresse degli sviluppatori di giochi tripla A.

Il creatore di contenuti che, nel maggio dello scorso anno, ha fatto parlare di sé per aver definito COD Warzone il peggiore battle royale, ha sollevato la questione dei cheater nei giochi ad alto budget domandandosi su Twitter come "perchè le software house di titoli tripla A hanno ancora così tanti problemi coi cheater? Davvero, non capisco come possano consentire tutto ciò e lasciare i giocatori a loro stessi. Sviluppatori, investite dei fot**ti soldi!".

Tra i tanti che hanno voluto commentare le divisive parole di Summit1g troviamo Alanah Pearce: la giornalista e youtuber entrata di recente in Sony Santa Monica ha sottolineato che il fenomeno dei cheater non è stato ancora debellato "perchè è estremamente difficile (e persino impossibile in alcuni casi) prevenirlo. Ma questo non significa che gli sviluppatori abbiano accettato passivamente questa situazione, le software house investono costantemente un sacco di soldi in sistemi anti-cheat. E poi sai, lo sviluppo di un videogioco non è roba da poco, anzi, c'è chi dice che sia un lavoro piuttosto difficile".

Anche lo streamer di Fortnite DrLupo è intervenuto a difesa degli sviluppatori e del loro lavoro di contrasto ai cheater spiegando a Summit1g che "la creazione di cheat è un settore a se stante dell'industria videoludica, non è facile sradicare il fenomeno, è una battaglia continua. Anche i consumatori contribuiscono a rendere ancora più difficoltoso lo sviluppo di sistemi anti-cheat, prova a chiedere agli sviluppatori di Valorant e come è andata la questione dell'accesso al kernel del loro gioco".

A dispetto di queste riflessioni, Summit1g preferisce mantenere la sua posizione chiedendosi "quando è stata l'ultima volta che avete visto un cheater in Fortnite o Valorant? In quei giochi la lotta ai cheater sembra funzionare, a prescindere da ciò che può pensare il pubblico. Gli utenti di quei titoli non si lamentano dei cheater".