Videogiochi e chemioterapia in pediatria: correlazione positiva documenta da Juegoterapia

Mentre il 2020 ha segnato nuovi traguardi per il mondo videoludico, proseguono le ricerche legate alla correlazione tra benessere e intrattenimento offerto dai videogiochi.

Un risultato particolarmente interessante emerge da una ricerca scientifica condotta in Spagna, presso l'ospedale La Paz di Madrid. La struttura è coinvolta nelle attività di volontariato promosse dalla nota fondazione iberica Juegoterapia, che favorisce la diffusione e la conoscenza dell'influenza positiva che i videogiochi possono avere in condizioni di ospedalizzazione per i piccoli ospiti dei reparti pediatrici.



Lo studio ha dimostrato come videogiocare durante le sedute di chemioterapia riduca il dolore provato dai pazienti. L'attività, grazie al coinvolgimento offerto, attenua l'ansia provata dai giovanissimi, attenuando addirittura il malessere e i dolori percepiti. L'effetto è stato tale da consentire al personale medico di ridurre i dosaggi di morfina utilizzati in precedenza. Dall'esperienza dell'ospedale di Madrid è stato realizzato un documentario, ora disponibile nella versione spagnola di Amazon Prime Video.



In seguito alla pubblicazione dello studio e del documentario, l'associazione ha rinnovato l'invito ai giocatori a fare dono agli ospedali di console inutilizzate, approfittando magari della ricezione di un nuovo hardware come regalo del Natale 2020. Per ulteriori dettagli sulle attività della fondazione, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di Juegoterapia.