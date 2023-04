Videogiochi, chi sono i gamer oggi? Dai Millennials al co-gaming tra genitori e figli

La crescita globale del mercato videoludico ha subito una rapida accelerazione nel corso degli ultimi anni, con il videogioco che a oggi rappresenta ormai uno strumento d'intrattenimento affermato.

Ma come è mutata la community degli appassionati nei tempi più recenti? Per offrire una risposta a questo interrogativo, il portale di Fandom ha avviato un'interessante ricerca, con un'indagine statistica indirizzata agli oltre 150 milioni di utenti attivi sulle sue pagine.

Dallo studio, è emerso che a oggi la generazione dei Millennials è quella che trascorre maggior tempo sui videogiochi. I ventenni e i bambini sotto i dieci anni, tuttavia, sono le fasce demografiche interessate dalla maggiore crescita percentuale, rispettivamente con un aumento del 63% e del 48% del tempo dedicato al gaming ogni settimana. La generazione Millennials, in particolare, vede un 40% di appassionati dedicare oltre 22 ore a settimana al gaming. Un dato che cala drasticamente al 29% quando si prendono in esame i ventenni.



Una serie di dati che è interessante mettere in relazione al notevole aumento di pratiche di co-gaming tra genitori e figli. In questo quadro, i titoli protagonisti del fenomeno sono Super Smash Bros, Minecraft (è già disponibile la nostra recensione di Minecraft Legends) e Roblox nella fascia 7-12 anni, mentre l'interesse si sposta a Cuphead, Rocket League e Splatoon nella fascia 13-17 anni. Nel caso di bambini tra i 3 e gli 8 anni, i genitori dichiarano di affiancarli nel gioco soprattutto per aiutarli a comprendere meglio la realtà che osservano su schermo.



A guidare le scelte della community in termini di nuovi titoli da affrontare contribuiscono molteplici fattori. In vetta, spicca la qualità del gioco, seguita da una trama coinvolgente e infine dal comparto grafico. Interessante notare come le generazioni Z e Millennials riferiscano un interesse maggiore per personaggi complessi e sfaccettati, mentre i più giovani privilegino il gioco competitivo.