Videogiochi in Cina: controllo documenti e verifica dell'identità obbligatori per giocare

La dipendenza da videogiochi è un problema particolarmente sentito in Cina e altri paesi asiatici (come la Corea del Sud), per questo il governo cinese sta lavorando da tempo per limitare il tempo trascorso davanti allo schermo da parte dei giovanissimi, e non solo. A settembre debutterà una nuova ordinanza, ancora più severa delle precedenti.

Al momento molti videogiochi online come Fortnite sono dotati di limitazioni per quanto riguarda il tempo di utilizzo, ad esempio non è possibile giocare per più di 90 minuti al giorno o in determinate fasce orarie come la sera tardi. Il governo cinese ha ora annunciato che lancerà un sistema di controllo digitale dell'identità dei giocatori, in collaborazione con colossi locali come NetEase e Tencent.

Le due aziende hanno già messo a punto i loro sistemi di controllo e protezione, i quali richiedono la verifica dei documenti e l'accesso tramite riconoscimento facciale. In altre parole, coloro che vorranno giocare online dovranno fornire necessariamente i propri dati reali, oltre a una copia dei documenti personali, questa direttiva diventerà obbligatoria da settembre e i provider dovranno vietare l'accesso a coloro che non forniscono i dati richiesti.

Questo nuovo protocollo è richiesto per poter controllare l'età dei giocatori e apporre così le limitazioni citate in apertura sui tempi di gioco, che attualmente prevedono 90 minuti di gioco al giorno e un massimo di 180 minuti nei fine settimana per i minorenni.