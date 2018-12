Videogiochi: Collector's Edition e Bundle, novità e offerte di dicembre 2018

Gli ultimi tre mesi hanno rappresentato davvero un brutto colpo per le tasche dei giocatori, specialmente per quelle dei collezionisti. Nel giro di pochissimo tempo il mercato è letteralmente stato invaso da titoli ed edizioni speciale d'ogni genere e prezzo. Anche a dicembre non mancano novità interessanti...

Nel corso dell'ultimo mese dell'anno verranno pubblicati solamente due giochi con edizioni speciali o bundle associati: stiamo parlando di Just Cause 4 e Super Smash Bros. Ultimate. Scopriamo assieme dettagli, prezzi e date d'uscite di ognuno di essi.

Just Cause 4 Gold Edition (3 dicembre 104,98 euro)

La Gold Edition di Just Cause 4 per PlayStation 4 e Xbox One fornisce l’accesso al gioco con 24 ore di anticipo, il Pass Espansioni, i contenuti della Digital Deluxe Edition (micro-jet invisibile della Mano Nera e prototipo di tuta alare della Mano Nera) e il pacchetto Attrezzatura aurea, che include l'ambitissimo fucile a pompa aureo con fuoco secondario con traccianti a rimbalzo.

Acquista su Amazon.it

Just Cause 4 Steelbook Edition (4 dicembre 69,98 euro)

Questa edizione di Just Cause 4 per PlayStation 4 e Xbox One è raccolta in una custodia Steelbook e fornisce il Neon Racer Pack, che include la Supercar Neon Racer, la Tuta Alare Neon Racer e il Paracadute Neon Racer.

Acquista su Amazon.it

Super Smash Bros Ultimate Limited Edition (7 dicembre 99,98 euro)

Questa speciale versione di Super Smash Bros. Ultimate include, oltre al gioco base, anche un controller per Nintendo GameCube in edizione speciale Super Smash Bros. e un adattatore per il controller del Nintendo GameCube.

Acquista su GameStop.it

Nintendo Switch Limited Edition + Super Smash Bros. Ultimate Bundle (7 dicembre 357,05 euro)

Questo bundle include una Nintendo Switch con gli artwork di Super Smash Bros. Ultimate disegnati sul retro, sulla base e sui Joy-Con, e un codice della copia digitale del gioco scaricabile dal Nintendo eShop.

Acquista su Amazon.it

Nintendo Switch: Game Cube Controller Super Smash Bros Edition (7 dicembre 29,98 euro)

Tantissimi fan di Super Smash Bros. sono cresciuti giocando a Super Smash Bros. Melee per GameCube, e i più nostalgici preferiscono continuare a farlo con quel controller. Come già era possibile fare su Wii con Super Smash Bros Brawl, Nintendo dà la possibilità di giocare all'ultimo capitolo della serie Smash nella maniera più classica, con un controller per Nintendo GameCube in edizione speciale. Precisiamo che per poter funzionare con Switch necessita dell'adattatore venduto separatamente.

Acquista su GameStop.it

Nintendo Switch: Pro Controller Super Smash Bros Ultimate Edition (7 dicembre 74,98 euro)

Si tratta del Pro Controller wireless tradizionale, in questo offerto in colorazione nero/bianca. Sul lato frontale è impresso il celebre logo di Super Smash Bros.

Super Smash Bros Ultimate + Nintendo Switch Pro Controller (7 dicembre)

Questo bundle include una copia retail di del gioco e un Nintendo Switch Pro Controller in edizione limitata Super Smash Bros Ultimate..