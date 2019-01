Videogiochi: Collector's Edition e Bundle, novità e offerte di gennaio 2019

Il nuovo anno inizia alla grande con tre titoli molto attesi da parte dei videogiocatori. A metà gennaio verrà lanciato Ace Combat 7: Skies Unknown, mentre a fine mese toccherà al remake di Resident Evil 2 e a Kingdom Hearts 3. Tutti e tre, ovviamente, si presenteranno sugli scaffali fisici e digitali anche in edizione speciale e/o da collezione.

COLLECTOR'S, DELUXE E LIMITED EDITION

Ace Combat 7 Skies Unknown Deluxe Edition (17 gennaio - 94,99 euro)

La Deluxe Edition di Ace Combat 7 (disponibile solo in versione digitale su PlayStation 4, Xbox One e PC) comprende il gioco base, il Season pass, otto emblemi e il Lockheed F-104 Starfighter. Il Season Pass include tre aerei, tre livelli e la modalità Music Player.

Ace Combat 7 Skies Unknown Collector's Edition (17 gennaio - 170,98 euro)

La Collector's Edition di Ace Combat 7: Skies Unknown per PlayStation 4 e Xbox One sarà numerata singolarmente e includerà i seguenti contenuti: una copia del gioco base, il Season Pass, un modellino esclusivo in metallo dell'Arsenal Bird (40 cm, 500 g), un Art Book A4 da 150 pagine (include illustrazioni esclusive, interviste e 4 racconti scritti dal writer-director Sunao Katabuchi), una spilla di 3 cm e due toppe con gli stemmi di Erusea e Usea.

Resident Evil 2 con patch R.P.D. (25 gennaio - 69,99 euro esclusiva Amazon.it)

Quest'edizione di Resident Evil 2, oltre al gioco base per PlayStation 4 e Xbox One, include anche una toppa del Dipartimento di Polizia di Raccoon City. È in vendita esclusivamente su Amazon.it ad un prezzo identico a quello della versione standard.

Resident Evil 2 Deluxe Edition (25 gennaio - 69,99 euro)

La Deluxe Edition di Resident Evil 2 per PlayStation 4, Xbox One e PC è disponibile solo in formato digitale. Oltre a gioco base, include due costumi per Leon (Sceriffo di Arklay e Noir), tre costumi per Claire (Militare, Noir e Elza Walker), l'arma deluxe Samurai Edge Modello Albert e la versione originale della colonna sonora.

Resident Evil 2 Collector's Edition (25 gennaio - 299,98 euro - esclusiva GameStop)

La Collector's Edition di Resident Evil 2 per PlayStation 4 e Xbox One è un'esclusiva della catena GameStop. Oltre al titolo, include: una custodia steelbook per il gioco, un poster, una confezione da collezione, una statua di Leon di 30,5 cm, l'edizione limitata delle chiavi R.P.D., la spilletta “Made In Heaven”, un artbook, il CD della colonna sonora e tutti i contenuti della Deluxe Edition.

Kingdom Hearts 3 Deluxe Edition (29 gennaio - 90,98 euro)

La Deluxe Edition di Kingdom Hearts 3 include il gioco base, una custodia Steelbook con un'illustrazione speciale, una spilla che ritrae Sora con una corona e un artbook completamente a colori con copertina rigida.

Kingdom Hearts 3 Deluxe Edition + Bring Arts Figures (29 gennaio - 229,99 euro esclusiva SE Store)

Questo bundle speciale è in vendita esclusivamente sullo store ufficiale di Square Enix. Oltre alla Deluxe Edition del gioco, include tre action figure di Sora, Paperino e Pippo in versione giocattolo, esattamente come appaiono nel mondo di Toy Story.

BUNDLE CONSOLE

PlayStation 4 Pro 1TB + Kingdom Hearts 3 Special Edition (29 gennaio - 479,98 euro - esclusiva GameStop)

Questa speciale PlayStation 4 Pro 1TB a tema Kingdom Hearts 3 è un'esclusiva della catena GameStop. La console e il Dualshock 4, in colorazione Jet Black, presentano delle illustrazioni personalizzate. La copia del gioco inclusa è in versione Deluxe Edition.

