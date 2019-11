Videogiochi: Collector's Edition e Bundle, novità e offerte di novembre 2019

Ci auguriamo che vi sia rimasto qualche soldo dopo gli ultimi, ricchissimi mesi, dal momento che a novembre dovremo dare il benvenuto a tante nuove edizioni da collezione e a un paio di console in edizione limitata.

VIDEOGIOCHI

Death Stranding Special Edition (8 novembre - 84,98 euro)

La Special Edition di Death Stranding include una custodia Steelbook personalizzata, l'oggetto di gioco Occhiali da sole GOLD e Death stranding: TIMEFALL (Musica originale del mondo di Death Stranding) + video dietro le quinte. È esaurita su Amazon.it ma è prenotabile da GameStop.

Death Stranding Collector's Edition (8 novembre - 199,98 euro)

La Collector's Edition include una custodia Steelbook, la statuetta della capsula del BB, il portachiavi Ludens, la cassa BRIDGES, un set completo di avatar, Death Stranding: Timefall (musica originale dal mondo di Death Stranding + video dietro le quinte) e diversi oggetti di gioco: Occhiali da sole Gold 'Ludens Mask', Esoscheletro potenza Gold, Esoscheletro per tutti i terreni Gold e Armatura Gold. Al momento risulta esaurita.

Need for Speed Heat Ultimate Edition Esclusiva Amazon (8 novembre)

Contiene una Collector's Box, una custodia Steelbook, quattro calamite, sette adesivi, un modello in scala 1:43 della Polestar 1. Non è incluso il gioco base. È un'esclusiva Amazon.it ma al momento risulta esaurita.

Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition(15 novembre 80,98 euro)

Quest'edizione, oltre al gioco base, offre una serie "Director's Cut" di contenuti dietro le quinte, un ArtBook digitale ed elementi estetici aggiuntivi: Skin BD-1 cremisi e Skin Mantis cremisi.

Pokémon Spada e Scudo Dual Pack (15 novembre - 120,99 euro)

Questa edizione contiene entrambi i giochi Pokémon Spada, Scudo e un'esclusiva Steelbook. Al momento è esaurita sia da GameStop, sia su Amazon.it.

Shenmue III - Collector's Edition (19 novembre - 100,98 euro)

Include una copia del gioco, uno specchio circolare con disegnati un drago da un lato e una fenice dell'altro, una lampada quadrata con dettagli intagliati di una porta Shobi, degli adesivi ispirati alla classica iconografia del gioco e delle toppe di stoffa con gli autentici design della serie, il tutto raccolto in una scatola da collezione. Risulta esaurita sia su Amazon.it, sia da GameStop.

BUNDLE, CONSOLE E ACCESSORI

PS4 Pro 1TB Limited Edition Death Stranding Esclusiva GameStop (8 dicembre - 419,98 euro)

Venduta in esclusiva da GameStop, questa PlayStation 4 Pro presenta una grafica personalizzata ed è accoppiata ad un controller color oro. Nella confezione è inclusa una copia del gioco in edizione standard. Tra le nostre pagine trovate il video unboxing.

Nintendo Switch Lite Zacian & Zamazenta Edition (8 novembre - 229,98 euro)

Realizzata per festeggiare il lancio di Pokémon Spada e Scudo, questa Nintendo Switch Lite speciale è di colore grigio e presenta le illustrazioni dei due nuovi Pokémon leggendari sulla scocca, oltre che eleganti pulsanti ciano e magenta.

Xbox One S 1TB Bundle Star Wars Fallen Jedi Order: Deluxe Edition (15 novembre - 299,98 euro)

Questo bundle include una Xbox One S da 1TB, una copia di Star Wars Jedi: Fallen Order in edizione Deluxe, 1 mese di EA Access, 1 mese di Xbox Game Pass e 1 mese di Xbox Live Gold.

Xbox One X 1TB Bundle Star Wars Fallen Jedi Order: Deluxe Edition (15 novembre - 499,98 euro)

Questo bundle include una Xbox One X da 1TB, una copia di Star Wars Jedi: Fallen Order in edizione Deluxe, 1 mese di EA Access, 1 mese di Xbox Game Pass e 1 mese di Xbox Live Gold.

