Videogiochi Collector's Edition e Bundle, novità e offerte di ottobre 2018

Anche ad ottobre, come a settembre, si fa sul serio. Nel giro di poche settimane approderanno sul mercato alcuni dei protagonisti indiscussi della stagione autunnale e delle festività natalizie, come Assassin's Creed Odyssey, Call of Duty: Black Ops 4 e Red Dead Redemption 2. Ovviamente, riceveranno edizioni da collezione all'altezza della loro fama.

BUNDLE CONSOLE

Xbox One e Xbox One X Forza Horizon 4 (2 ottobre)

Xbox One S 1TB + Forza Horizon 4 + 14gg Xbox Live Gold + 1 Mese Gamepass (299,99 euro) Compra su Amazon.it

Xbox One X 1TB + Forza Horizon 4 + 14gg Xbox Live Gold + 1 Mese Gamepass (499,99 euro) Compra su Amazon.it

PS4 e PS4 Pro Call of Duty Black Ops 4 (12 ottobre)

PlayStation 4 Pro 1TB + gioco

PlayStation 4 1TB + Call of Duty: Black Ops 4 Esclusiva GameStop (359,99 euro)

PlayStation 4 500GB + gioco

PS4 e PS4 Pro Red Dead Redemption 2 (26 ottobre)

PlayStation 4 Pro 1TB + gioco esclusiva GameStop e GameLife (449,99 euro)

PlayStation 4 1TB + gioco (359,99 euro) Compra su GameStop.it

PlayStation 4 500GB + gioco + secondo Dualshock 4 esclusiva Euronics

COLLECTOR'S E LIMITED EDITION

Assassin's Creed Odyssey Omega Edition Esclusiva GameStop (5 ottobre 2018 - 70,98 euro)

Include il gioco, l’Art Book da 32 pagine, la mappa del mondo e il seguente contenuto digitale: Pacchetto Digitale Omega comprendente il pacchetto Kronos, 1 Potenziatore XP Temporaneo e 1 Potenziatore Drachma Temporaneo. Il Pacchetto Kronos contiene 5 pezzi speciali dell’armatura, 1 arma straordinaria, 1 montatura speciale.

Compra su GameStop.it



Assassin's Creed Odyssey Medusa Edition Esclusiva GameStop e Ubi Store (119,99 euro)

Include il gioco, la statua The Fallen Gorgon (altezza: 33cm), l'art Book del gioco da 64 pagine, la mappa del mondo, la colonna sonora, la missione Blind King, la missione aggiuntiva Il Re Cieco e il Pacchetto Kronos.

Compra su GameStop.it | Compra su Ubisoft Store

Assassin's Creed Odyssey Spartan Edition Esclusiva Ubi Store (159,99 euro)

Include il gioco, la Steelbook, tre giorni di accesso anticipato, la statua The Spartan Leap, l'art book del gioco da 64 pagine, una Litografia esclusiva, la mappa del mondo, la Colonna Sonora del Gioco, il Season Pass, la missione aggiuntiva Il Re Cieco e il Pacchetto Digitale Deluxe. Il Pacchetto Digitale Deluxe contiene il Pacchetto Kronos, il Pacchetto Araldo del Crepuscolo, il Pacchetto Navale Capricorno, 1 Potenziatore XP Temporaneo e 1 Potenziatore Drachma Temporaneo.

Compra su Ubisoft Store

Assassin's Creed Odyssey Pantheon Edition Esclusiva Ubi Store (239,99 euro)

Include il gioco, la Steelbook, tre giorni di accesso anticipato, il Diorama Nemesis, l'art book del gioco da 64 pagine, una Litografia esclusiva, la mappa del mondo, la Colonna Sonora del Gioco, il Season Pass, la missione aggiuntiva Il Re Cieco e il Pacchetto Digitale Deluxe.

Compra su Ubisoft Store

WWE 2K19 Deluxe Edition (100,98 euro)

La Deluxe Edition di WWE 2K19 per PlayStation 4 e Xbox One include il gioco base con confezione Deluxe Edition, il Season Pass e i contenuti digitali della Wooooo! Edition

Compra su Amazon.it

WWE 2K19 Wooooo! Collector's Edition (150,98 euro)

Questa edizione da collezione include una copia della WWE 2K19 Deluxe Edition, accesso al Season Pass, esclusivi personaggi giocabili WWE Hall of Famers Rowdy Roddy Piper, Dusty Rhodes e Ricky The Dragon Steamboat, personaggi giocabili Macho Man Randy Savage (WrestleMania VIII) e Undertaker (2002), arena giocabile Starrcade 1983, abbigliamento in-game: Ric Flair (WrestleMania 24) e Charlotte Flair (WrestleMania 32), accesso ai contenuti bonus pre-ordine (personaggi giocabili Rey Mysterio, Royal Rumble 2018 e Ronda Rousey WrestleMania 34/Rowdy’Roddy Piper) o WWE SuperCard edizione limitata Superstar AJ Styles, confezione Premium, un anello WWE Hall of Fame in replica numerata, Stylin’ and Profilin’ Funko Pop di Ric Flair, e placca commemorativa contenente un pezzo di uno degli abiti indossati da Ric Flair e WWE SuperCard edizione limitata con Ric e Charlotte Flair.

Compra su GameStop.it

Call of Duty: Black Ops 4 Pro Edition (12 ottobre - 129,98 euro)

La Pro Edition per PlayStation 4 e Xbox One include il gioco base, il Black Ops Pass (4 esperienze Zombie, 12 nuove mappe multigiocatore e 4 personaggi esclusivi Blackout), una custodia Steelbook esclusiva, un Pop Socket a tema Black Ops, 10 toppe basate sui vari specialisti presenti nel gioco, tre art-card a tema zombie e 1100 COD Points.

Compra su Amazon.it | Compra su GameStop.it



Call of Duty: Black Ops 4 Mistery Box Edition (12 ottobre - 209,98 euro)

Include Una copia del gioco, una "Mistery Box" da collezione, le FiGPiNS degli eroi della modalità Zombie, un puzzle per il decimo anniversario della modalità, il primo numero del fumetto realizzato da Dark Horse Comics, delle litografie della modalità Zombie, un Popsocket, una confezione Steelbook, icone limitate degli Specialisti, i l Black Ops Pass (4 esperienze Zombie, 12 nuove mappe multigiocatore, 4 personaggi esclusivi Blackout) e contenuti digitali aggiuntivi.

Compra su Amazon.it | Compra su GameStop.it

SoulCalibur VI Collector's Edition (18 ottobre 2018 - 149,99 euro)

La Collector's Edition di SoulCalibur VI per PlayStation 4 e Xbox One contiene il gioco completo, una statua di Sophitia (35 cm), il Season Pass e la colonna sonora in formato digitale.

Compra su Amazon.it

Red Dead Redemption 2 Special Edition (26 ottobre - 84,99 euro)

La Special Edition di Red Dead Redemption 2 per PlayStation 4 e Xbox One include la mappa stampata esclusiva, il cavallo da guerra, il Kit di sopravvivenza del fuorilegge, denaro bonus per la Storia, 1.000.000 di GTA$ bonus immediatamente spendibili in GTA Online, una missione Rapina in banca e una missione Nascondiglio, il purosangue inglese nero pomellato, un talismano e un amuleto bonus, potenziamenti, denaro bonus e sconti, abiti da pistolero del Nuevo Paraiso e l'accesso gratuito ad armi aggiuntive nella storia (pistola Volcanic, Fucile a pompa e Fucile Lancaster Varmint).

Compra su Amazon.it

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition (26 ottobre - 99,99 euro)

Include tutti i contenuti della Special Edition per la storia più alcuni per la modalità online, ovvero abiti bonus (cacciatore di taglie di Blackrose e uomo di legge di Copperhead), purosangue inglese sauro nero, accesso gratuito al tema Sopravvissuti per l'accampamento, accesso gratuito ad armi aggiuntive nell'online (pistola Volcanic, Fucile a pompa e Fucile Lancaster Varmint), bonus sui ranghi (i giocatori salgono più velocemente fino al rango 25).

Compra su Rockstar Warehouse

Red Dead Redemption 2 Collector's Box (26 ottobre - 100,99 euro)

Offre un vasto assortimento di articoli essenziali per il fuorilegge, presentati in una robusta cassetta dei fondi metallica con chiave e lucchetto (Red Dead Redemption 2 è venduto separatamente). Medaglietta da collezione, puzzle fronte-retro, bandana pistola, mappa del tesoro, set di spille, carte da giococ catalogo di Wheeler, Rawson & Co e 12 figurine delle sigarette.

Rockstar Warehouse (esaurita) | Compra su GameLife