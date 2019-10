Videogiochi: Collector's Edition e Bundle, novità e offerte di ottobre 2019

Dopo la scorpacciata di settembre, il mese di ottobre non sarà da meno. Altri grandi blockbuster si apprestano ad arrivare sul mercato, tutti pronti a contendersi le posizioni più alte delle classifiche mondiali. Molti di essi, ovviamente, riceveranno anche delle corpose Limited e Collector's Edition che faranno la felicità dei collezionisti.

Ghost Recon Breakpoint - Gold Edition (1 ottobre - 98,34 euro)

Include il gioco base, la possibilità di giocare in anticipo sull'uscita fissata per il 4 ottobre e il Pass dell'Anno 1, comprendente 2 avventure ambientate ad Auroa (Deep State e Transcendence), la missione aggiuntiva disponibile al lancio Siren’s Call, la possibilità di giocare le 3 classi aggiuntive con una settimana d'anticipo e lo Special Operations Forces Pack (che include i seguenti oggetti: Quiet DMR, Covered ACH, i pantaloni Crye G3 Combat e l'uniforme Cross Draw).

Ghost Recon Breakpoint - Ultimate Edition Esclusiva GameStop (1 ottobre - 120,98 euro)

Include il gioco base, la possibilità di giocare in anticipo sull'uscita fissata per il 4 ottobre, il Pass dell'Anno 1, l'accesso a una missione bonus e oggetti di gioco aggiuntivi come la moto Trail TX, lo Spider buggy e il Survivor Pack

Ghost Recon Breakpoint - Wolves Collector's Edition Esclusiva Ubistore (1 ottobre - 179,99 euro)

Include il gioco base, la possibilità di giocare in anticipo sull'uscita fissata per il 4 ottobre, Statuetta Ubicollectibles di - Cole D. Walker (altezza 24 cm), la Steelbook esclusiva, la piastrina di Walker, la mappa impermeabile, il file riservato che include tre litografie, un estratto della colonna sonora e la Premium Collector's box.

Ghost Recon Breakpoint - Limited Esclusiva Amazon (4 ottobre - 64,99 euro)

Include il gioco base e il pacchetto Offroad.

Ghost Recon Breakpoint - Auroa Edition Esclusiva GameStop (4 ottobre - 70,98 euro)

Include il gioco base, potenziamenti XP, pacchetti Skell Credits e il pacchetto Terra consacrata che include una missione aggiuntiva e un'arma da corpo a corpo per salvare la Terra consacrata dai nemici.

Trine Ultimate Collection - Special Limited (8 ottobre - 50,99 euro)

Include tutti i capitoli della serie, compreso il nuovo Trine 4: The Nightmare Prince, la colonna sonora originale della serie (codice download), un art book digitale di Trine 4 (codice download), una copertina double-face e la mappa del mondo di Trine 4.

WWE 2K20 - Steelbook Edition - Esclusiva Amazon (22 ottobre - 70,99 euro)

Include il gioco base e una Steelbook Edition

WWE 2K20 - Deluxe Edition (22 ottobre - 100,99 euro)

Contiene il gioco base, i contenuti digitali WWE 2K20 Smackdown! 20th Anniversary Edition, tutti i WWE Originals, Inizio rapido per il mio GIOCATORE, il Pacchetto acceleratore e i Contenuti bonus esclusivi per WWE SuperCard.

WWE 2K20 - Collector's Edition (22 ottobre - 150,99 euro)

Include il gioco base, tutti i contenuti della Deluxe Edition, una copia in acrilico comprensiva di parte del ring skirt di WWE Smackdown, un pezzo da collezione in acrilico con l’autografo di una tra tre leggende di WWE Smackdown! (Kurt Angle, Rey Mysterio o Edge), carte di The Rock, Mankind, Roman Reigns e Becky Lynch in edizione limitata per WWE Supercard e diversi contenuti digitali, ovvero: Hulk Hogan, Chyna, The Rock con camicia da 500 $, Makind della Rock’n’ Sock Connection.

Call of Duty: Modern Warfare - Dark Edition (25 ottobre - 199,98 euro)

Include oggetti fisici come il gioco base, il visore notturno, l'espositore per il visore notturno e la Steelbook, e contenuti digitali come il Coltello tattico personalizzato, e i pacchetti Operator "Mimetizzazione perfetta", "Equipaggio sacrificabile" e "War Pig" (ogni pacchetto Operator include una skin, variante arma estetica e contenuto bonus aggiuntivo).

Compra su Amazon.it



Call of Duty: Modern Warfare - Amazon Edition (25 ottobre - 79,99 euro)

Include il gioco in edizione standard e una statua del Capitano Price alta 20 cm, perfetta per reggere i controller compatibili con PlayStation o i principali smartphone.

