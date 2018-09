Videogiochi: Collector's Edition e Bundle, novità e offerte di settembre 2018

Dopo un’estate piuttosto avara sul fronte delle edizioni da collezione e dei bundle, si comincia a fare sul serio. La ricchissima stagione autunnale è alle porte e le prime grandi produzioni si apprestano a scendere in campo.

Il mese di settembre segnerà l’atteso debutto di Marvel’s Spider-Man, per il quale Sony ha preparato una corposa Collector’s Edition (esclusiva di GameStop Italia) e diversi bundle con delle fiammanti PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro rosse create per l’occasione. Spazio poi a NBA 2K18, Shadow of the Tomb Raider, Valkyria Chronicles 4 e a FIFA 19, che chiuderà il mese in bellezza. Ecco a voi tutte le edizioni speciali e i bundle in arrivo nei prossimi 30 giorni.

COLLECTOR'S E LIMITED EDITION

V-Rally 4 Ultimate Edition (89,99 euro – 6 settembre 2018)

L’Ultimate Edition di V-Rally 4 per PlayStation 4 contiene il gioco di base, il Season Pass con 6 veicoli che verranno aggiunti via DLC dopo il lancio, un acceleratore di progressi per la modalità Carriera e la guida ufficiale del gioco.

Spider-Man Collector’s Edition Esclusiva GameStop (159,98 euro – 7 settembre 2018)

Questa ricca edizione da collezione, esclusiva in Italia della catena GameStop, comprende il gioco base all'interno di una custodia Steelbook, l’adesivo del Ragno Bianco, un mini artbook, l’accesso all'espansione in tre episodi La città che non dorme mai e una statua di Spider-Man. Quest’ultima non è ancora stata svelata nella sua interezza poiché rappresenta uno spoiler della trama. Coloro che procederanno al pre-ordine di una qualsiasi delle edizioni del gioco riceveranno anche il pack costumi Spidey, il gadget Spider-Drone, un avatar per il PSN, un tema per PlayStation 4 e 5 punti abilità Extra.

NBA 2K19 - Steelbook Edition (74,99 euro - 11 settembre 2018)

La NBA 2K19 - Steelbook Edition sarà commercializzata esclusivamente in versione PlayStation 4. Comprende il gioco base all'interno di una custodia Steelbook con il campione Giannis Antetokounmpo in copertina e i seguenti contenuti digitali: 5.000 Virtual Currency, 10 pacchetti lega La Mia Squadra (consegnati uno alla settimana) e 1 carta La Mia Squadra Giannis Zaffiro.

NBA 2K19 - 20th Anniversary Edition (99,99 euro – 7 settembre 2018)

A differenza della Steelbook Edition, NBA 2K19 - 20th Anniversary Edition sarà disponibile sia su PlayStation 4 che su Xbox One, con quattro giorni di anticipo rispetto alle altre edizioni del gioco. In copertina potrà vantare LeBron James, tre volte campione NBA, quattro volte MVP NBA ed appassionato giocatore di NBA 2K. Include i seguenti contenuti fisici: poster di LeBron NBA 2K19; adesivi NBA 2K; polsino con le parole scelte da LeBron. I seguenti contenuti digitali: 100,000 VC; 50,000 punti La Mia Squadra; 20 pacchetti lega La Mia Squadra (consegnati uno alla settimana); Carta Zaffiro LeBron James La Mia Squadra; 10 pacchetti La Mia Squadra Heat (consegnati uno a settimana dall'inizio della stagione NBA; 5 murali a tema LeBron per Il Mio Campo; Design Il Mio Campo LeBron; La collezione del Re – Abbigliamento Nike e scarpe LeBron (25 paia).



Shadow of The Tomb Raider Limited Steelbook Edition (74,99 euro – 14 settembre 2018)

La Limited Steelbook Edition per PlayStation 4 e Xbox One include il gioco base contenuto all’interno di un'esclusiva Steelbook e 3 cartoline con le key-art dei 3 capitoli della trilogia delle origini di Lara.

Shadow of The Tomb Raider Croft Edition (109,99 euro – 12 settembre 2018)

La Shadow of the Tomb Raider - Croft Edition per PlayStation 4 e Xbox One permette di giocare con due giorni di anticipo. Comprende il gioco completo e il Season Pass con 7 tombe sfida, ognuna con missioni secondarie inedite con una storia a sé. Il Season Pass include anche 7 armi, 7 completi e 7 abilità. La Croft Edition dà accesso anche a 3 armi e completi aggiuntivi, oltre alla colonna sonora originale del gioco.

Shadow of The Tomb Raider – Ultimate Edition (199,99 euro – 14 settembre 2018)

La Shadow of The Tomb Raider – Ultimate Edition include tutti i contenuti della Croft Edition più i seguenti bonus extra: la statuetta "Tombe terrificanti" di Lara Croft (una riproduzione dettagliata di Lara con il suo machete mentre si prepara ad entrare in una tomba mortale); riproduzione della torcia; apribottiglie a forma di piccozza da scalata.

FIFA 19 Champions Edition (89,99 euro – 25 settembre 2018)

La Champions Edition di FIFA 19 per PlayStation 4 e Xbox One include 20 pacchetti oro premium maxi di FIFA Ultimate Team (uno a settimana per 20 settimane), accesso al gioco con 3 giorni di anticipo a partire dal 25 settembre, 1 giocatore oro a scelta della UEFA Champions League con valutazione compresa tra 80 e 83, Cristiano Ronaldo e Neymar Jr. in prestito per 7 partite in FUT e divise FUT in edizione speciale realizzate dai musicisti della colonna sonora di FIFA. Questa edizione è disponibile anche con Steelbook al pezzo di 94,99 euro, esclusivamente su Amazon.it.

Valkyria Chronicles 4 – Premium Edition (99,99 euro – 25 settembre 2018)

La Memories from Battle Premium Edition di Valkyria Chronicles 4 è prevista per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Include un artbook di 100 pagine basato sul diario del comandante della Squad E (Claude Wallace), una statua in vinile del carro armato (14 cm) e due missioni aggiuntive con protagonista l'amata Squad 7 dall'originale Valkyria Chronicles.

BUNDLE CONSOLE

PS4 1TB e PS4 Pro 1TB Limited Edition "Amazing Red" con Spider-Man (7 settembre 2018)

Per festeggiare il lancio di Marvel's Spider-Man, Sony ha realizzato delle versioni speciali di PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Tutte e due le console montano un un Hard Disk da 1TB e sono caratterizzate dalla colorazione Amazing Red, con il simbolo ragno bianco in bella mostra sulla scocca e il DualShock 4 a tema. Ad affiancare entrambe le console ci sono il gioco base, un voucher per scaricare il DLC in tre episodi La città che non dorme mai e, se prenotare, anche i contenuti bonus preordine, ovvero il pack costumi Spidey, il gadget Spider-Drone, un avatar per il PSN, un tema per PlayStation 4 e 5 punti abilità Extra. Il prezzo, ovviamente, è differente. Il bundle con PlayStation 4 è proposto a 329,99 euro, mentre quello con PlayStation 4 Pro (esclusiva GameStop) a 459,99 euro.

PS4 1TB e PS4 Pro 1TB con Spider-Man (7 settembre 2018)

A differenza dei bundle sopra descritti, in questi ci sono le console in colorazione classica nera affiancate dal gioco base. Anche in questo caso, procedendo al preordine, potrete ottenere i contenuti bonus già menzionati. Il bundle con PlayStation 4 è acquistabile a 299,99 euro su Amazon.it, mentre quello con PlayStation 4 Pro a 399,99 euro su GameStop.it.

Xbox One X con Shadow of the Tomb Raider (499,99 euro - 14/09/2018)

Questo bundle include una Xbox One X da 1TB, una copia di Shadow of the Tomb Raider, un abbonamento Xbox Game Pass di prova valido 1 mese e un abbonamento Xbox Live Gold di prova valido 14 giorni.

PS4 e PS4 Pro con FIFA 19 (28 settembre 2018)

Sono ben 4 i bundle comprendenti FIFA 19, ovvero:

PS4 Slim 500GB + FIFA 19 Standard Edition + 2° DualShock 4 ( 379,98 euro )

) PS4 Slim 1TB + FIFA 19 Standard Edition ( 359,98 euro )

) PS4 Slim 1TB + FIFA 19 Champions Edition ( 369,98 euro )

) PS4 Pro 1TB + FIFA 19 Standard Edition (449,98 euro)

Tutti i bundle sopra indicati includono anche un codice voucher che garantisce l'accesso a 3 giocatori ICON in prestito per 5 partite su FUT e un pacchetto “giocatori oro rari”.

