Videogiochi: Collector's Edition e Bundle, novità e offerte di settembre 2019

Dopo qualche mese di relativa calma, si ricomincia a fare sul serio. Complice l'approssimarsi delle festività, nel giro di poco tempo arriveranno sul mercato un numero incredibile di giochi, molti dei quali anche in edizioni speciali, per la gioia di tutti i collezionisti.

Da Borderlands 3 a Gears 5, passando per Catherine: Full Body e Monster Hunter World: Iceborne. Andiamo alla scoperta tutte le Limited Edition, le Collector's Edition e i bundle in arrivo nel corso del mese di settembre!

COLLECTOR'S, LIMITED E STEELBOOK EDITION

Catherine: Full Body - Heart's Desire Premium Edition (3 settembre - 79,99 euro)

Oltre al gioco base, Catherine: Full Body - Heart's Desire Premium Edition include una pecora di peluche, la colonna sonora su disco, un art book con copertina rigida, una custodia in metallo e una scatola da collezione.

Compra su Amazon.it



Monster Hunter World: Iceborne - Master Edition (6 settembre - 59,99 euro)

La Master Edition per PS4 e Xbox One include in un unico pacchetto Monster Hunter World, l'espansione Iceborne e una Steelbook esclusiva.

Compra su Amazon.it

NBA 2K20 - Standard Plus Edition Esclusiva Amazon (6 settembre - 70,99 euro)

La Standard Plus Edition per PS4 e Xbox One è un'esclusiva di Amazon.it e, oltre al gioco base, comprende i seguenti contenuti digitali: la maglietta Welcome to the next, la carta free Agent di Ben Simmons e le scarpe di LeBron James.

Compra su Amazon.it

NBA 2K20 - Legend Edition (6 settembre - 100,98 euro)

La Legend Edition per PS4 e Xbox One include il gioco base, 100.000 VC (Virtual Currency), 20 potenziamenti abilità La Mia Carriera, collezione abbigliamento La Mia Carriera, collezione scarpe La Mia Carriera, 50.000 punti La Mia Squadra, 20 pacchetti lega La Mia Squadra (uno a settimana), 20 pacchetti Heat check La Mia Squadra (uno a settimana a partire dall'inizio della stagione NBA), 5 pacchetti a tema La Mia Squadra, 2 carte La Mia Squadra Zaffiro.

Compra su Amazon.it

Gears 5 - Ultimate Edition Esclusiva GameStop (6 settembre - 80,98 euro)

L'Ultimate Edition per Gears 5 è un esclusiva GameStop e include il gioco base, quattro giorni d'accesso anticipato, una custodia Steelbook esclusiva, degli sticker, il pacchetto personaggi di Halo: Reach, 30 giorni di potenziamento.

Compra su GameStop.it

eFootball PES 2020 Juventus F.C. Edition (10 settembre - 69,99 euro)

Quest'edizione di PES 2020, esclusiva per PlayStation 4, non include contenuti speciali, ad eccezione di una copertina dedicata alla Juventus, squadra che per 3 anni sarà un'esclusiva della serie calcistica di Konami.

Compra su Amazon.it

Borderlands 3 - Deluxe Edition (13 settembre - 85,99 euro)

La Deluxe Edition per PlayStation 4 include il gioco completo, il Pacchetto Retrò (testa e skin cacciatore della Cripta, skin dispositivo ECHO e skin arma), il Pacchetto Neon (testa e skin cacciatore della Cripta, skin dispositivo ECHO e ciondolo), il Pacchetto Gearbox (skin arma e ciondolo), il Pacchetto Armi giocattolo (2 armi giocattolo, Mod granate giocattolo e ciondolo) e una serie di Mod equipaggiabili per aumento XP e bottino.

Compra su Amazon.it

Borderlands 3 - Super Deluxe Edition (13 settembre - 99,98 euro)

La Super Deluxe Edition per PS4, in aggiunta ai contenuti della Deluxe, offre anche il Season Pass (4 pacchetti DLC con nuove storie, missioni e sfide), il Pacchetto Stallone da Culo (Skin arma, ciondolo e MOD granate) e la custodia Steelbook. Non è in vendita su Amazon.it, mentre su GameStop.it risulta esaurita.

Borderlands 3 -Diamond Loot Chest Collector’s Edition (13 settembre - 149,98 euro)

Quest'edizione di Borderlands 3 non include il gioco base. Offre la riproduzione di una Diamond Loot Chest, 10 statuette dei personaggi di Borderlands 3 alte 8 cm (tra cui i quattro nuovi cacciatori della Cripta, i fanatici gemelli Calypso e alcuni dei personaggi più amati dell'universo di Borderlands), un modellino di Sanctuary 3 da montare, 4 portachiavi Chiave della Cripta, la mappa della galassia su tessuto di Typhon DeLeon e 5 litografie con ritratti dei personaggi. Non è in vendita su Amazon.it, mentre su GameStop.it risulta esaurita.

Daemon X Machina Orbital Limited Edition (13 settembre - 100,98 euro)

L'Orbital Limited Edition contiene una statuetta dell'Arsenal alta 18 cm, un art book di 100 pagine, una SteelBook e una confezione in stile hangar con compartimento in grado di ospitare la statuetta. La prenotazione del gioco da GameStop, anche in edizione normale, garantisce anche un CD musicale contenente 5 brani della colonna sonora, una tuta prototipo, un Arsenal prototipo, una tuta meccanica e un set di armi metalliche.

Compra su GameStop.it



The Surge 2 - Limited Edition Esclusiva GameStop (24 settembre - 60,98 euro)

La Limited Edition per PlayStation 4 include il gioco base con copertina lenticolare, un fumetto di 8 pagine, 3 litografie e un doppio poster con illustrazioni e mappa del gioco. La prenotazione, anche dell'edizione standard, garantisce il pacchetto digitale URBN Gear (coltello di Warren da The Surge, set dell'armatura URBN completa, ascia del giudizio URBN, drone skimmer URBN, il suo modulo radar trova-oggetti e un'esclusiva icona per i messaggi online).

Compra su GameStop.it

FIFA 20 - Champions Edition (24 settembre - 89,99 euro)

La Champions Edition per PS4, Xbox One e PC offre il gioco base, l'accesso anticipato di 3 giorni, fino a 12 pacchetti oro rari (1 a settimana per 12 settimane), la scelta dell'icona in prestito (uno dei 5 oggetti icona in prestito versione media per 5 partite in FUT) e divise FUT edizione speciale.

Compra su Amazon.it

FIFA 20 - Standard Edition con Steelbook (27 settembre - 76,98 euro)

Include FIFA 20 in edizione Standard e una custodia Steelbook esclusiva.

Compra su Amazon.it

FIFA 20 - Champions Edition con Steelbook (27 settembre - 104,98 euro)

Include FIFA 20 in edizione Champions e una custodia Steelbook esclusiva.



Compra su Amazon.it

Code Vein - Collector's Edition (27 settembre - 100,98 euro)

La Collector's Edition per PS4 e Xbox One include il gioco base, un box da collezione, una statuina alta 17 cm di Mia Karnstein completa della sua Baionetta e della sua caratteristica arma Stinger e i seguenti contenuti digitali: colonna sonora originale con oltre 20 tracce, art book con esclusivi bozzetti di produzione, concept art e guest artwork, e set di personalizzazione in-game (Sete di Sangue Insaziabile). Al momento è esaurita sia su Amazon.it, sia GameStop.it

BUNDLE CONSOLE E ACCESSORI

Xbox One S Gears 5 - Bundle Standard (10 settembre - 300,99 euro)

Include una Xbox One S da 1TB, una copia di Gears 5, le copie digitali dei primi 4 capitoli della saga, 14 giorni di Xbox Live Gold e 1 mese di Xbox Game Pass.



Compra su Amazon.it

Xbox One X - Gears 5 Bundle Standard (10 settembre - 499,99 euro)

Include una Xbox One X da 1TB, una copia di Gears 5, le copie digitali dei primi 4 capitoli della saga, 14 giorni di Xbox Live Gold e 1 mese di Xbox Game Pass.

Compra su Amazon.it

Xbox One X - Gears 5 Bundle Limited (10 settembre - 49,99 euro)

Include una Xbox One X da 1TB in colorazione speciale e con Xbox Wireless Controller a tema, una copia di Gears 5, le copie digitali dei primi 4 capitoli della saga, 1 mese di Xbox Live Gold e 1 mese di Xbox Game Pass.



Compra su Amazon.it

Controller Wireless - Gears 5 Kait Limited Edition (10 settembre - 69,99 euro)

Il pacchetto comprende il pad speciale dedicato a Kait Diaz (lo stesso dell'Xbox One X Bundle Limited), la skin del personaggio, 14 giorni di Xbox Live Gold e 14 giorni di Xbox Game Pass.

Compra su Amazon.it

PlayStation 4 con FIFA 20 (27 settembre - 359,98 euro)

Questo bundle include una PlayStation 4 da 1 TB e una copia di FIFA 20 standard.

Compra su GameStop.it

PlayStation 4 Pro con FIFA 20 (27 settembre - 449,98 euro)

Questo bundle include una PlayStation 4 Pro da 1 TB e una copia di FIFA 20 standard.

Compra su GameStop.it