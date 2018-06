Videogiochi: Collector's e Limited Edition, novità e offerte di giugno 2018

Il mese di giugno 2018 non sarà certo avaro di uscite, ma se siete dei collezionisti e amate le edizioni limitate avrete ben poca op PS4 Days of Play Limited Edition farà gola a un bel po' di voi, esattamente come la The Elder Scrolls Online Summerset Collector's Edition per console.

PS4 Days of Play Limited Edition + Secondo DualShock 4 (8 giugno 339,99 euro)

Questa speciale PlayStation 4 Slim da 500 GB (serie CUH-2000) è caratterizzata da una colorazione speciale blu e include anche un secondo Dualshock 4. Sulla parte superiore sono presenti i celebri simboli PlayStation in color oro. Sarà in vendita a partire dall'8 giugno. Ricordiamo che durante i Days of Play (dall'8 al 18 giugno) verranno anche proposti sconti sul PlayStation Store su titoli come God of War, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Colossus, Call of Duty WWII, Far Cry 5, Assassin's Creed Origins e Grand Theft Auto V.



La Collector's Edition di, l'ultima espansione di The Elder Scrolls Online, è già disponibile su PC dallo scorso mese e arriverà su PlayStation 4 e Xbox One il 5 giugno. Include una statua di Mephala alta circa 30 centimetri, il diario di Razum-Dar, la mappa di Summerset, custodia Steelbook in metallo e una serie di contenuti digitali tra cui la cavalcatura Nightmare Senche, l'animale Fledgling Gryphon , il memento Psijic Scrying Talisman, il completo Divine Prosecution e il pacchetto Emote House of Reveries.Questo nuovo bundle include il New Nintendo 2DS XL Nero e Verde Lime conpreinstallato. Nella confezione ci sono anche una scheda di memoria SD di 4 GB e un blocco alimentatore per Nintendo 3DS che può essere utilizzato con le console Nintendo 2DS, Nintendo 3DS e Nintendo 3DS XL.Questo nuovo bundle include il New Nintendo 2DS XL Bianco e Lavanda conpreinstallato. Nella confezione ci sono anche una scheda di memoria SD di 4 GB e un blocco alimentatore per Nintendo 3DS che può essere utilizzato con le console Nintendo 2DS, Nintendo 3DS e Nintendo 3DS XL.