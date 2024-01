Videogiochi: come sarà il 2024? Nuovo hardware, IA e acquisizioni, stando agli analisti

Al netto delle considerazioni sul mare di videogiochi in uscita nel 2024, gli analisti di settore s'interrogano sull'attuale stato dell'industria dell'intrattenimento digitale e sulle tendenze previste per il nuovo anno: quali sorprese ci attendono da qui a fine 2024?

Diversi addetti al settore sono intervenuti ai microfoni di GamesIndustry.biz per esporre il proprio parere e condividere quelle che, a loro giudizio, saranno le principali tendenze del 2024 videoludico appena iniziato.

Tra gli esperti interpellati da GIbiz troviamo Lisa Cosmas Hanson (Niko Partners), Karlo Severin e Perry Gresham (Midia Research), Serkan Toto (Kantan Games), Piers Harding-Rolls (Ampere Analysis) e Tom Wijman (Newzoo). Eccovi un riassunto delle previsioni degli analisti per l'anno videoludico:

Lisa Cosmas Hanson

Ci sarà l'acquisizione di un'importante azienda del settore con un investimento da oltre 2,5 miliardi di dollari

Il numero di videogiocatori in India e Nord Africa supererà il miliardo

Verranno fatti diversi annunci di nuovo hardware per console

L'IA generativa entrerà in pianta stabile nello sviluppo dei videogiochi tripla A

Karol Severin e Perry Gresham

L'IA potenzierà lo sviluppo dei videogiochi

La crescita degli abbonamenti supererà di tre volte la crescita delle vendite software

Ci sarà un'acquisizione da almeno 100 milioni di dollari

L'industria videoludica sarà al centro di nuovi licenziamenti e chiusure di case di sviluppo

Diverse aziende non legate direttamente all'industria dei videogiochi entreranno a far parte del settore

Serkan Toto

Verrà annunciata Switch 2 e costerà all'incirca 400 dollari

L'Arabia Saudita sarà uno degli attori più importanti del mondo in tema di investimenti e acquisizioni

L'IA generativa dominerà la comunicazione in tema di videogiochi

Square Enix lancerà il suo primo videogioco tripla A con elementi legati alle criptovalute e al Web3

Piers Harding-Rolls

Gli sviluppatori faranno ampio uso delle IA generative

Ci saranno le prime, concrete implicazioni della fusione tra Microsoft e Activision

Assisteremo alla rivoluzione degli store mobile

Ci sarà una convergenza tra videogiochi e piattaforme di streaming video

Netflix investirà sempre più nel settore e nel game streaming

Tom Wijman

Nintendo Switch 2 sarà l'assoluto protagonista della comunicazione

Fine del dominio dei servizi live per la sopraggiunta saturazione del mercato

La nostalgia e il fattore retrogaming diventeranno aspetti chiave nell'evoluzione dei servizi live

Microsoft farà un'importante mossa strategica in direzione del mercato mobile

Usciranno tanti videogiochi soulslike open world

Le software house che operano in ambito mobile porteranno sempre più giochi su PC

Come possiamo intuire scorrendo l'elenco delle previsioni degli analisti per il 2024 videoludico, molti ritengono che l'intelligenza artificiale generativa acquisirà sempre maggiore importanza nello sviluppo e che, da qui ai prossimi mesi, la comunicazione sarà dominata dalle notizie su Nintendo Switch 2, come pure dalle acquisizioni multimilionarie e, purtroppo, dai licenziamenti e dalle chiusure delle software house.