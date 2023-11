I videogiochi come nuovo modello di coinvolgimento sociale: la ricerca di Hearts & Science

Nella cornice mediatica del Lucca Comics & Games 2023, Hearts & Science e Twitch pubblicano i risultati di una ricerca che ha esplorato le abitudini dei videogiocatori di Italia, Germania, Francia, Spagna e Regno Unito.

Nei cinque Paesi analizzati, d'altronde, gli appassionati sono 123 milioni, pari al 38% della popolazione 'videogiocante', con un fatturato che nella sola Europa ha registrato 32,9 miliardi di dollari di incassi nel 2022.

Dall'analisi condotta da Hearts & Science in partnership con Twitch emerge l'importanza dei videogiochi come modello di coinvolgimento sociale: il gaming, soprattutto nell'ultimo decennio, è diventato una parte integrante delle abitudini degli europei, imponendosi come un vero e proprio elemento irrinunciabile nel tempo libero e nelle routine quotidiane di moltissime persone.

I risultati che emergono dallo studio di Hearts & Science fotografano l'attuale stato dell'industria dell'intrattenimento videoludico e il coinvolgimento degli appassionati, offrendo una visione d'insieme di un settore in perenne evoluzione. Eccovi i punti salienti del report:

Il gaming è inclusivo - In Europa il gaming è un fenomeno che interessa più di 1 individuo su 3. I gamer sono tanti e diversi e non possono essere più assimilati alla sola e unica categoria di maschi appartenenti alla GenZ.

- In Europa il gaming è un fenomeno che interessa più di 1 individuo su 3. I gamer sono tanti e diversi e non possono essere più assimilati alla sola e unica categoria di maschi appartenenti alla GenZ. ll gaming è educativo - Un nuovo trend si sta delineando all’orizzonte: il gioco diventa uno strumento per imparare. Una tendenza che vede l'Italia e la Francia come nazioni apripista, in particolare tra la GenZ (questa, infatti, totalizza le percentuali più alte rispettivamente del 21% e 20%).

- Un nuovo trend si sta delineando all’orizzonte: il gioco diventa uno strumento per imparare. Una tendenza che vede l'Italia e la Francia come nazioni apripista, in particolare tra la GenZ (questa, infatti, totalizza le percentuali più alte rispettivamente del 21% e 20%). Il gaming è attrattivo - Il gaming è un'attività che attrae e che viene praticata con assiduità dopo le 18. Questo è il vero golden moment quando si attiva la quota più alta di giocatori. Durante questa fascia d’orario il gaming si contende lo scettro di re del prime-time assieme alla tv.

- Il gaming è un'attività che attrae e che viene praticata con assiduità dopo le 18. Questo è il vero golden moment quando si attiva la quota più alta di giocatori. Durante questa fascia d’orario il gaming si contende lo scettro di re del prime-time assieme alla tv. Il gaming è connettivo - Ogni generazione gioca e ogni generazione ha il suo gioco preferito. La GenZ preferisce MineCraft, in particolare UK, Italia e Spagna (46%, 36% e 31% dei gamer rispettivamente). I Millennial scelgono Fifa (con punte di 40% in Spagna e attorno al 30% in tutte le nazioni analizzate) e SuperMario (sempre oltre il 20%). I BoomerX, nostalgici, si rifugiano su Candy Crush, un vero plebiscito in tutti i paesi con percentuali superiori al 27%.

Per un ulteriore approfondimento sull'evoluzione del settore, vi invitiamo a leggere questo articolo con i risultati emersi nella ricerca di OIES e YouGov sugli Esport in Italia e nel mondo.