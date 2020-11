Videogiochi e console, le offerte di Comet per il Black Friday 2020

Il Gruppo Comet lancia il nuovo volantino A Tutto Black Friday con tante offerte valide fino al 30 novembre, tra i prodotti in promozione trovano spazio anche console, videogiochi e PC Gaming.

Da segnalare Nintendo Switch a 299.90 euro e Nintendo Switch Lite a 189.90 euro (vari colori disponibili tra cui giallo, turchese, grigio e corallo), Ring Fidt Adventure a 60.90 euro e una selezione di giochi Switch a 44.90 euro tra cui Animal Crossing New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe, Paper Mario The Origami King e Super Mario 3D World + Bowser's Fury, quest'ultimo in preordine con uscita prevista a febbraio 2021.

Disponibile anche una selezione di giochi per PS4 in offerta tra cui Shadow of the Tomb Raider a 19.90 euro, EA Sports FIFA 21 a 39.90 euro, Watch Dogs Legion a 44.99 euro e Marvel's Avengers a 34,99 euro. Il volantino Comet presenta anche notebook gaming, PC gaming desktop e monitor delle migliori marche come ASUS, HP Omen e MSI.

