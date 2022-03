Videogiochi e console: PlayStation 5 in testa alla classifica dei più desiderati su Amazon

Quali sono i prodotti più desiderati della categoria Videogiochi su Amazon Italia? Tra gli articoli che vengono aggiunti più spesso alle liste desideri e liste di nozze troviamo, senza troppa sorpresa, PlayStation 5 saldamente in testa.

La classifica dei più desiderati di Amazon per la sezione videogiochi e console vede come detto PS5 Standard in prima posizione con a seguire Gran Turismo 7 per PS4, Elden Ring per PS4 e Horizon Forbidden West per PS4. A completare la Top 10 ci pensano poi Leggende Pokemon Arceus, PS5 Digital Edition, Gran Turismo 7 per PlayStation 5, Horizon Forbidden West PS5, Nintendo Switch Modello 2019 e Elden Ring Launch Edition per PlayStation 5.

Fuori dalle prime dieci posizioni troviamo invece Triangle Strategy, Super Mario Odyssey, Kirby E La Terra Perduta e The Legend of Zelda Breath of the Wild, per quanto riguarda l'hardware invece Oculus Quest 2 è in quattordicesima posizione, Xbox One X in quindicesima posizione mentre Xbox Series S si trova alla posizione numero 23, poco sotto compare anche Nintendo Switch OLED alla posizione 26.

La classifica viene aggiornata quotidianamente, si tratta di un utile indicatore che permette di capire i prodotti più desiderati dal pubblico italiano su Amazon, un campione piuttosto vasto ma certamente non indicativo in assoluto.