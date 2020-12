Videogiochi e Coronavirus: boom tra gli over 45 negli USA

Mentre si celebrano ricorrenze come il trentennale del Super Nintendo, il 2020 ha visto l'industria videoludica divenire protagonista di un'improvvisa accelerazione nei trend di crescita in tutto il mondo.

La tendenza è stata interpretata come una reazione alla crisi sanitaria internazionale, che a ritmi alterni ha costretto milioni di persone tra le mura di casa. In cerca di intrattenimento tra le mura domestiche, molte persone hanno volto lo sguardo al medium videoludico, alcuni riscoprendolo altri approcciandosi per la prima volta. Una tendenza che sembra essersi manifestata con forza negli Stati Uniti d'America, secondo il quadro dipinto da un'indagine statistica condotta da NPD.

Un report pubblicato dalla compagnia riferisce infatti di un vero e proprio boom del passatempo tra le persone comprese tra i 45 e i 64 anni d'età. In particolare, si sono registrati i seguenti dati:

Intervistati tra i 45 e i 54 anni: il tempo speso videogiocando è aumentato del 59%, mentre la spesa associata al passatempo è cresciuta del 76%;

il tempo speso videogiocando è aumentato del 59%, mentre la spesa associata al passatempo è cresciuta del 76%; Intervistati tra i 55 e i 64 anni: il tempo trascorso videogiocando è aumentato del 48%, mentre la spessa associata e è cresciuta del 73%;

il tempo trascorso videogiocando è aumentato del 48%, mentre la spessa associata e è cresciuta del 73%; Intervistati over 65: il tempo impiegato videogiocando è aumentato del 45%, mentre la spesa è cresciuta di circa 29%;

Mentre ulteriori ricerche evidenziano i benefici psicologici del videogioco , sarà interessante scoprire quanto tali trend resisteranno alla prova del tempo una volta terminata l'emergenza legata al Coronavirus.