Videogiochi e Coronavirus: l'ex ministro Calenda ci ripensa, comprerà PS4 e Switch?

La delicata fase che sta attraversando l'Italia per il diffondersi del Coronavirus e per le stringenti misure governative induce l'ex ministro Carlo Calenda a riconsiderare l'importanza dei videogiochi.

In un accorato appello lanciato dalle pagine del suo profilo Twitter ufficiale, l'ex Ministro per lo Sviluppo Economico e attuale europarlamentare e leader di Azione è tornato ad affrontare, seppur indirettamente, l'argomento videogiochi: "State lontani dalle chat dei genitori. Viola mi ha informato che esiste un programma indoor di allenamento figli. Dopo avergli fatto fare gli esercizi di conversione da cm/dm in km etc, dovrei metterli a fare le flessioni!! Mo compro wi, ps4 come se non ci fosse un domani".

I toni utilizzati dal politico con la sua citazione su PlayStation 4 e su "wi" (un più che probabile riferimento a Nintendo Switch) sono perciò ben diversi da quelli adottati nel novembre del 2018, quando Calenda disse che i ragazzi vanno salvati dai videogiochi e che questi ultimi non avrebbero mai trovato spazio in casa sua.

Evidentemente, la quarantena forzata e le misure di contrasto al Coronavirus sembrerebbero aver spinto l'ex ministro a rivalutare le proprie posizioni in tema di videogiochi, citandoli non più per criticarne il loro utilizzo ma per sfruttarli come un valido strumento con cui fornire un passatempo costruttivo ai giovani costretti in casa. A tal proposito, sapevate che nelle ultime settimane Fortnite e Call of Duty hanno congestionato il traffico internet in Italia per il Coronavirus?