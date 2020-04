Videogiochi e Coronavirus: Jason Schreier si aspetta altri ritardi dopo The Last of Us 2

Jason Schreier di Kotaku è stato il primo, a marzo, a ventilare la possibilità di ritardi per i giochi in uscita tra la primavera e l'estate, dando per certe solamente le uscite di marzo e aprile e mettendo in dubbio i grandi lanci previsti per maggio e giugno.

Il rinvio di The Last of Us 2 non ha colto quindi di sorpresa il celebre giornalista che ora si aspetta ulteriori ritardi per le grandi produzioni AAA e AA previste per i prossimi mesi. Su Twitter in molti hanno chiesto a Schreier quali altre compagnie potrebbero l'esempio di Naughty Dog rinviando i propri titoli, l'editor di Kotaku è stato chiaro a riguardo, rispondendo con un lapidario "tutte".

La situazione non sembra essere particolarmente rosea da questo di punto di vista, con una pandemia in corso e con tutte le difficoltà del caso (dai ritardi dovuti allo Smart Working ai problemi logistici di stampa e distribuzione) i grandi blockbuster della primavera e dell'estate sembrano destinati a subire ritardi. E per quanto riguarda l'autunno? In queso caso la risposta di Schreier si dimostra più tiepida, ammettendo come al momento non sia possibile prevedere cosa accadrà dopo l'estate e non lo sarà fino a quando la situazione legata all'emergenza sanitaria Covid-19 non migliorerà in tutto il mondo.