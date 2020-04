Videogiochi e Coronavirus: Sony apre un Fondo per i Creativi con l'iniziativa Play at Home

Con l'annuncio dei giochi gratis su PS4 per il Coronavirus arriva anche l'annuncio, da parte dei Sony Interactive Entertainment, dell'apertura di un fondo per supportare attivamente gli sviluppatori indipendenti in questo difficile periodo di distanziamento sociale dovuto alla pandemia da COVID-19.

Con una lettera aperta pubblicata sulle pagine del PlayStation Blog, il presidente e amministratore delegato di SIE, Jim Ryan, spiega che "gli sviluppatori indipendenti sono il cuore e l'anima della community dei videogiocatori, siamo coscienti delle difficoltà e delle ristrettezze economiche a cui molti studi più piccoli sono costretti a far fronte".

Con questa consapevolezza, le alte sfere dell'azienda nipponica hanno deciso di istituire il Fondo per Creativi, nel quale confluiranno 10 milioni di dollari stanziati dalla stessa Sony per aiutare i propri partner di sviluppo più esposti durante l'emergenza Coronavirus, ovvero le software house indipendenti e i singoli autori di progetti a basso budget. Questi ultimi, infatti, sono particolarmente colpiti dalla chiusura delle manifestazioni di settore e, conseguentemente, dall'impossibilità di organizzare incontri con i principali attori dell'industria e con gli appassionati per far conoscere al grande pubblico i propri titoli.

I criteri di partecipazione per rientrare in questa iniziativa saranno comunicati presto: nel frattempo, Ryan ricorda che "noi di SIE abbiamo l'onore di fornire questa forma di intrattenimento che sta aiutando le persone a trovare un momento di svago e di divertimento in questo periodo di distanziamento sociale. Sappiamo che si tratta solo di un piccolo passo e siamo grati di poter offrire questo sostegno ai nostri giocatori e ai nostri partner".