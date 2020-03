Videogiochi e Coronavirus: le sortite del sindaco di Bari diventano un gioco sui Pokemon

I gestori della pagina Facebook di Bari VHS hanno provato a reimmaginare le sortite anti-Coronavirus del sindaco di Bari nello stile di un videogioco sui Pokemon per console anni '90 a 8 e 16-bit.

L'esilarante parodia realizzata da Bari VHS riadatta nello stile di un videogioco sui Pokemon le ormai celebri scene dei filmati che vedono per protagonista il sindaco di Bari, Antonio Decaro, mentre esorta i suoi concittadini all'osservanza delle stringenti disposizioni per contrastare il diffondersi del Coronavirus.

Nel video possiamo infatti osservare la versione in pixel art del primo cittadino di Bari intento a richiamare tutti coloro che, in barba ai divieti per l'assembramento e gli obblighi di quarantena volontaria nella lotta alla diffusione del virus COVID-19, hanno deciso di trascorrere la giornata nei parchi e nelle aree all'aperto del capoluogo pugliese. Con l'aumento dei casi di infezione da Coronavirus, anche altri Paesi stanno adottando delle rigide misure per contrastare la diffusione del virus, tanto da dare risonanza mediatica a livello internazionale all'esempio fornito dal sindaco di Bari e al suo appello, rivolto soprattutto ai ragazzi, a restare a casa per "giocare alla PlayStation".

L'intera scena che vede per protagonista il sindaco Decaro è stata ricreata in maniera magistrale da Bari VHS, con tanto di linee di dialogo e di personaggi reimmaginati nello stile di un videogioco anni '90 sui Pokemon. Date un'occhiata al video che trovate in calce alla notizia e diteci che cosa ne pensate di questa parodia.