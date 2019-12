I videogiochi del decennio per i PlayerInside (Raiden e Midna) in un video

Dopo le Top 10 videoludiche degli anni '10 di Sabaku, Cydonia e Dadobax, non poteva che arrivare il turno del dinamico duo composto da Raiden e Midna: scopriamo insieme quali sono i migliori videogiochi degli ultimi dieci anni secondo i PlayerInside.

La frizzante coppia di youtuber ci regala una classifica che rispecchia alla perfezione l'andamento dell'industria videoludica "mainstream" degli ultimi anni, con capolavori tripla A che hanno saputo sfruttare in maniera mirabile l'alto budget a loro disposizione con le esigenze dei rispettivi fan.

Scorrendo la lista dei migliori giochi del decennio per i PlayerInside troviamo infatti i kolossal ruolistici TES 5 Skyrim, The Witcher 3 Wild Hunt e Mass Effect 2, le gemme nintendiane Super Mario Odyssey e Zelda Breath of the Wild, le killer application di casa Sony God of War e The Last of Us e gli attuali esponenti dei generi dei soulslike e degli action adventure a mondo aperto, ossia Dark Souls e Red Dead Redemption 2.

Di particolare interesse sono poi i due titoli degli anni '10 che, pur senza rientrare nella Top 10 firmata PlayerInside dei migliori giochi del decennio che sta per concludersi, si sono ritagliati in posto speciale nella memoria e nel cuore di Raiden e Midna, ossia l'iconico gioco di ruolo sci-fi di Obsidian Fallout New Vegas e il GDR fantasy di BioWare Dragon Age Inquisition.

