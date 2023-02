I videogiochi che hanno deluso le aspettative, da The Callisto Protocol a eFootball

Nonostante l'hype pre-lancio avesse raggiunto altissimi livelli, The Callisto Protocol non ha convinto pienamente e al lancio le attese della viglia non sono state rispettate. Ma questo non è certo un caso raro e nell'industria dei videogiochi succede spesso che un titolo molto atteso finisca per deludere le aspettative.

The Callisto Protocol

Iniziamo la nostra lista proprio con The Callisto Protocol, presentato da Glen Schofield come l'erede spirituale di Dead Space, e non è un caso dal momento che Schofield è stato uno dei fondatori di Visceral Games, il team che ha sviluppato Dead Space, Dead Space 2 e Dead Space 3, oltre ad altri videogiochi targati Electronic Arts, prima che lo studio venisse chiuso dal publisher. E dunque cosa è successo a The Callisto Protocol? Inizialmente il gioco viene presentato come ambientato nello stesso universo di PUBG (altro gioco pubblicato dal publisher Krafton), in seguito questo legame si rompe (anche perché, diciamolo... aveva ben poco senso) e The Callisto Protocol diventa un gioco Quadrupla A da 160 milioni di dollari, un budget mostruoso per il primo gioco di un neonato studio di sviluppo.

Tuttavia nonostante la grafica spaccamascella, The Callisto Protocol non convince del tutto, le prime recensioni sono tiepide, il gameplay non stupisce e la comunicazione dello studio non sembra totalmente trasparente, con un pasticcio comunicativo nell'annunciare il Season Pass che includerà "animazioni di morte" presumibilmente rimosse dal gioco completo e l'arrivo del New Game Plus rimandato per settimane, poi anticipato e pubblicato a metà gennaio.

Il risultato? The Callisto Protocol ha venduto meno del previsto e ad oggi, secondo gli azionisti, sarà difficile che il publisher riesca a recuperare l'investimento effettuato.

Cyberpunk 2077

Se è vero che oggi Cyberpunk 2077 non è lo stesso gioco uscito al lancio, non si può negare che al debutto nel dicembre 2020 il titolo di CD Projekt RED soffrisse di numerosi problemi tecnici e strutturali, tanto che il gioco venne rimosso da PlayStation Store a causa delle pessime condizioni della versione PS4. Lo studio polacco ha investito nel supporto post lancio e nella "Quality of Life" con l'obiettivo di risolvere i problemi e si può dire che il risultato è stato raggiunto, tanto che Cyberpunk 2077 è stato uno dei giochi più venduti del 2021 e del 2022, grazie anche al successo dell'anime Cyberpunk Edgerunners trasmesso su Netflix.Dunque abbiamo inserito il gioco nella nostra Top 3 a causa della delusione iniziale, indubbiamente ci aspettava ben altro da una produzione targata CD Projekt RED, studio autore dell'acclamato The Witcher 3 Wild Hunt.

eFootball

eFootball doveva segnare il rilancio del calcio Konami dopo che la stella di Pro Evolution Soccer ha iniziato ad appannarsi, superata a livello commerciale dall'eterno rivale FIFA. Il risultato? Problemi tecnici e strutturali hanno minato l'esperienza, e il gameplay poco rifinito non ha aiutato eFootball a farsi un buon nome, anzi, il gioco di calcio Konami è stato rapidamente bollato come fallimento, nonostante la compagnia abbia provato a migliorare la situazione con una serie di patch, aggiornamenti e con le nuove stagioni. Purtroppo però eFootball versa ancora in uno stato non particolarmente brillante e i giocatori hanno abbandonato rapidamente il gioco, che oggi può contare su una player base fedele ma ridotta. Il rilancio di Pro Evolution Soccer non ha dato i frutti sperati ma il publisher giapponese non ha nessuna intenzione di abbandonare il calcio virtuale, come dimostra anche l'impegno nelle competizioni eSport.