Videogiochi: quali sono le differenze tra remake e remaster?

Ci si è abituati con le ultime due generazioni di console a sentir menzionati i termini 'remastered' e 'remake' per indicare le sempre più comuni riproposizioni di vecchi titoli sulle macchine di nuova generazione. Considerata la confusione che spesso gravita attorno a queste definizioni, cerchiamo di capire meglio le differenze tra le due cose.

Una remastered è una riproposizione dello stesso gioco in maniera pressoché invariata: i cambiamenti qui riguardano il lato tecnico del prodotto, come le texture, la risoluzione e gli effetti. La componente ludica del titolo non subisce però importanti modifiche e in genere l'operazione ha come obiettivo principale quello di sfruttare il successo passato di un gioco rendendolo fruibile a nuove fette di utenti. Un caso molto celebre è quello di The Elder Scrolls V Skyrim, originariamente uscito su PC, PS3 e Xbox 360 e giunto poi nelle successive ammiraglie di Sony e Microsoft (un altro esempio è Marvel's Spider-Man Remastered per PS5 e PC.)

Più particolari sono invece i casi di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Shadow of the Colossus o Spyro Reignited Trilogy. Giochi presentati come remastered ma in questi casi la definizione più corretta si trova nel mezzo, come una sorta di Remastered 2.0 o 'Remastered Plus'.

Questo ambiguità è resa più chiara dalla spiegazione del remake: per questo tipo di operazioni ci troviamo di fronte ad una totale ricostruzione del gioco originale. A rimanere invariata è la storia, mentre il gameplay, pur rimanendo fedele alla base di partenza, viene riadattato e ripensato per sfruttare al meglio le tecnologie odierne. Un esempio? Resident Evil 2, 3 e 4, recentemente ricostruiti da Capcom con risultati anche piuttosto convincenti. Ma anche Demon's Souls per PlayStation 5 rientra nella categoria dei remake ad esempio.

Per completare il discorso sulle definizioni, ecco cosa vuol dire reboot e quali sono le differenze con i remake.