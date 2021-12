I videogiochi difficili sono come il cibo piccante: l'opinione dell'autore di Spelunky

Perché alcuni utenti si appassionano in particolar modo ai videogiochi con un alto tasso di difficoltà? È questa la domanda a cui ha provato a rispondere Derek Yu, il 39enne autore della serie di Spelunky.

In occasione dell'Independent Games Summit 2021, Yu ha provato ad argomentare la sua opinione mettendo da parte la classica e semplicistica distinzione che si attua tra titoli casual e hardcore. Secondo l'autore, il tutto è da rimandare alle scelte di game design, che devono essere in grado di coinvolgere il fruitore e non devono quindi risultare superficiali né tantomeno sbilanciate.



Come illustrato nello schema che trovate più in basso, un gioco dal game design "spinoso", così come viene definito, deve essere intuitivo (e non peccare in bilanciamento e difficoltà); spronare il giocatore a concentrarsi e sentirsi nel vivo dell'azione; scatenare conseguenze tangibili a seguito delle decisioni e azioni compiute; creare emozioni forti; e deve lasciar credere che il mondo di gioco potrebbe esistere anche senza un intervento esterno. Tutto questo crea - secondo la teoria - un titolo ostico ma al contempo in grado di catturare un giocatore che sia mentalmente predisposto ad accettare le sfide che gli vengono proposte.

Questo preambolo serve a spiegare che i giochi difficili sono come il cibo piccante: se parti mal predisposto, ti sembra di mangiare semplicemente piccante, ma man mano che analizzi ciò che stai assaggiando è possibile iniziare ad apprezzarne i sapori. Proprio così funziona con i giochi difficili ben realizzati: se ti ci butti a capofitto ma non fanno per te, risulteranno soltanto dolorosi. È solo quando inizi a giocare più approfonditamente e a carpirne le sfumature che il prodotto acquisisce un valore differente e riesce a conquistare un utente. Tutto questo, secondo Yu, è raggiungibile seguendo le linee guida riportate nel suo schema. Cosa ne pensate del parallelismo proposto dall'autore di Spelunky?