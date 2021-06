Quali sono i videogiochi più difficili da platinare?

L’introduzione dei Trofei come extra da sbloccare all’interno dei diversi giochi PlayStation, avvenuta durante il ciclo vitale di PS3, ha riscontrato con il tempo un enorme successo all’interno del pubblico di videogiocatori, molti dei quali sono diventati nel corso degli anni veri e propri cacciatori di Trofei.

Tra i tanti trofei di bronzo, argento ed oro che caratterizzano l’intero bottino che può essere conquistato giocando con ogni gioco ce n’è uno in particolare che risalta tra gli altri e che più di tutti attira e concentra le brame di coloro che aspirano ad ottenere ogni singolo trofeo come ricompensa per il completando totale di un prodotto: il tanto agognato trofeo di Platino, il quale può essere sbloccato automaticamente solamente sbloccando preventivamente tutti gli altri trofei del gioco in questione. Dall’esistenza di questo tipo di trofeo è nata l’espressione “platinare”, che indica l’attività di un giocatore che cerca di conquistare tutti i trofei di bronzo, d’argento e d’oro di un videogioco per poter poi sbloccare quello di platino, aggiungendolo così alla propria collezione. Ma quali sono i giochi più difficili da platinare? Per scoprirlo abbiamo stilato una piccola lista di alcuni titoli che possono essere sicuramente considerati tra quelli con i trofei di platino più difficilmente raggiungibili.

Bloodborne

Il famosissimo gioco di FromSoftware, sviluppato in esclusiva proprio per PlayStation 4 e pubblicato nel 2015, è entrato fin da subito nel cuore di moltissimi appassionati, ma solo una piccola parte di loro può vantarsi di aver sbloccato il famigerato trofeo di platino di quest’opera videoludica. La difficoltà nell'ottenere l'ambito trofeo in questo titolo è dovuta ad una combinazione di boss estremamente difficili da sconfiggere, ore da spendere in grinding per migliorare le caratteristiche del vostro personaggio e la necessità di completare il gioco almeno tre volte per sbloccare tutti i finali differenti. Un'impresa sicuramente non da poco e che richiederà molto tempo e abilità per essere portata a termine.

Gran Turismo Sport

The Evil Within

Cosa piuttosto inusuale per un videogioco automobilistico, il platino di Gran Turismo Sport è uno dei più complicati da ottenere su PlayStation 4. Il simulatore di Polyphony Digital vi richiederà infatti di completare una serie di lunghe (e piuttosto tediose) sfide con un certo numero di auto piuttosto costose e difficili da ottenere in gioco: alcuni appassionati hanno stimato in circail tempo di gioco necessario per riuscire a sbloccare il trofeo di platino. Tutto questo senza considerare lo spettro della chiusura dei server online, che rischierà prima o poi di impedire fisicamente lo sblocco di alcuni trofei online-only.

Questo horror nato dall'ispirazione di Shinji Mikami possiede uno dei trofei di platino più difficili da raggiungere tra tutti quelli all’interno di questa lista, a causa della presenza del trofeo chiamato L’hai Voluto Tu: quest’ultimo richiede di completare il gioco alla difficoltà massima possibile, che si sbloccherà dopo aver completato il gioco una prima volta, la quale prevede che qualunque nemico siano in grado di abbattere il giocatore con un solo colpo - situazione “aggravata” dalla legnosità del protagonista e dall’input lag dei comandi - e l’ulteriore carico di difficoltà dato dalla scarsissima presenza di munizioni e risorse utili.

Super Meat Boy

Alien Isolation

Solo una piccola percentuale di giocatori possiede la caparbietà, la pazienza e anche l’abilità per poter anche solo pensare di provare a finire un prodotto come Super Meat Boy senza disinstallare il gioco durante il tentativo, ma sono molti meno quelli che possono vantare il trofeo di platino di questo titolo all’interno della propria collezione. Questo perché il platino di Super Meat Boy è un prodotto che richiede- e di sconfitte - per poter essere conquistato, tra la necessità di superare una serie di livelli senza mai morire, quella di raccogliere tutti i segreti e di completare il gioco al 100%.Apprezzatissimo horror della scorsa generazione, Alien Isolation mette costantemente in difficoltà il giocatore con una lunga serie di minacce e di sfide da superare, già di per sé sufficienti ad impegnarvi a qualunque livello di difficoltà. La conquista del trofeo di platino diventa però una vera e propria impresa a causa del trofeo, il quale richiederà al giocatore di completare l’intero gioco, che si sviluppa lungo circa 20 ore complessivo,, una sfida decisamente complicata da portare a termine e che vi costringerà a ricominciare da capo in caso di errori.