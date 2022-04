I videogiochi fanno male? Il meglio del peggio dei servizi trasmessi in TV

Sebbene siano stati riconosciuti come beni culturali, i videogiochi continuano a non avere vita facile in Italia e ciò si riflette nella visione distorta dell'intrattenimento digitale che i media generalisti continuano a propugnare sul piccolo schermo. Eccovi allora il "meglio del peggio" dei servizi trasmessi in TV.

Partendo dall'assurdo accostamento tra videogiochi e cocaina rilanciato dal TG1 in un recente articolo sulla dipendenza tra i giovani, siamo così andati alla ricerca degli scivoloni più incredibili compiuti dalla stampa generalista e dalla televisione nostrana nell'occuparsi con superficialità del medium videoludico e dei suoi fenomeni più dirimenti.

Dagli immancabili riferimenti a Grand Theft Auto come alla causa scatenante della violenza giovanile agli scivoloni commessi dai presentatori e autori di servizi costretti ad approcciarsi al mondo dei videogiochi pur senza avere la benché minima conoscenza della materia, il campionario dell'orrore e della disinformazione videoludica offertoci dal piccolo schermo in questi anni merita di essere ricordato.

