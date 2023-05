Quali videogiochi ha doppiato Pietro Ubaldi? Sono tantissimi!

Dici Pietro Ubaldi e pensi a Marrabbio e il gatto Giuliano di Kiss Me Licia, a Taz di Tazmania, a Patrick di SpongeBob e ovviamente a Doraemon. Ma l'attore e doppiatore milanese ha prestato la voce anche a decine di videogiochi sin dalla seconda metà degli anni '90.

Elencarli tutto è forse impossibile (sono davvero centinaia) ma sapete ad esempio che Pietro Ubaldi ha doppiato Gufo in Sekiro Shadows Die Twice di FromSoftware? E ancora, sua è la voce del narratore della campagna di Barbarossa in Age of Empires II Definitive Edition, così come di Scrap Shooter in Skylanders Trap Team e del Devastatore in StarCraft 2.

Zukovsky in GoldenEye 007 Reloaded è doppiato da Pietro Ubaldi ma anche John Grimes in Turok e Archer in Call of Duty Modern Warfare 2, senza dimenticare il ruolo di commentatore italiano delle gare di Sonic & SEGA All-Stars Racing. E possiamo continuare citando Ironhide in Transformers War for Cybertron, Rico Velasquez in Killzone e Killzone 2, Grizz e Boarguard in Sly Cooper Ladri nel Tempo e Lord Vorselon e Orvus in Ratchet & Clank A Spasso nel Tempo.

Ubaldi ha doppiato anche Patrick Stella nei videogiochi di SpongeBob tra cui il recente SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake, e sempre recentemente ha prestato la voce a Taz in MultiVersus, inoltre lo avrete sentito anche nei panni del Capitan Orione in Mario + Rabbids Sparks of Hope.

Infine citiamo i personaggi di Dervhal in Horizon Zero Dawn, Reinhardt in Overwatch, Arso Consiglio in Darksiders III e infine Merle Briggs in Far Cry 5.