Videogiochi di Dragon Ball: 5 curiosità da sapere in vista di DBZ Budokai Tenkaichi 4

Dopo aver visto tre giochi di Dragon Ball da giocare aspettando Budokai Tenkaichi 4 vi proponiamo ora cinque curiosità che probabilmente ancora non conoscete sui videogiochi dedicati alla celebre opera di Akira Toriyama.

Qual è stato il primo videogioco di Dragon Ball?

Il primo videogioco di Dragon Ball è stato Dragon Ball Dragon Daihikyō uscito solo in Giappone nel lontano 1986 su Super Cassette Vision, un console prodotta da Epoch che ha avuto distribuzione limitata al di fuori del Giappone, arrivando ad esempio in alcuni paesi europei nel 1984 restando però in commercio solo pochi mesi. Ha avuto invece una distribuzione più ampia Dragon Ball Shenlong no Nazo uscito sempre nel 1986 su Nintendo NES, il gioco è arrivato anche in Nord America con il titolo Dragon Power e nel 1993 in alcuni paesi europei come Francia (con il titolo Dragon Ball Le Secret du Dragon) e Spagna, ma non in Italia.

Quanti giochi di Dragon Ball ci sono?

Dal 1986 ad oggi sono usciti oltre 150 videogiochi di Dragon Ball su Nintendo NES, Super Nintendo, PC Engine, Game Boy, PlayStation, SEGA Saturn, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Game Boy Advance, Nintendo GameCube, PSP, Nintendo DS, Wii e Switch. Senza contare i titoli usciti su smartphone e tablet e in sala giochi, nonché le produzioni destinate al solo mercato giapponese e mai importate ufficialmente in Occidente.

Qual è il più bel gioco di Dragon Ball?

Basandoci su Metacritic, possiamo affermare che il miglior videogioco di Dragon Ball è Dragon Ball FighterZ, la versione PS4 del picchiaduro di Arc System Works ha un Metascore di 87/100, il più alto in assoluto tra i videogiochi di Dragon Ball. Particolarmente apprezzati anche Dragon Ball Xenoverse e Xenoverse 2, oltre alla saga di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, con un Metascore superiore a 70/100.

Esistono videogiochi di Dragon Ball GT?

Nonostante la tiepida accoglienza ricevuta all'epoca dell'uscita nel 1996, la saga di Dragon Ball GT ha riscosso negli anni un buon successo tanto da ricevere numerosi videogiochi dedicati. Tra i videogiochi di Dragon Ball GT più famosi troviamo Dragon Ball GT Transformation, Dragon Ball GT Final Bout, Dragon Ball Fusions e Super Dragon Ball Heroes. Molti giochi includono inoltre personaggi della serie GT come Dragon Ball Xenoverse, Dragon Ball FighterZ, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 e Dragon Ball Z Dokkan Battle.

Qual è il personaggio più forte di Dragon Ball FighterZ?

Dragon Ball FighterZ è uno dei giochi di Dragon Ball più apprezzati e venduti degli ultimi anni, un picchiaduro a incontri bidimensionale realizzato dagli autori di BlazBlue e Guilty Gear. Ma sapete chi è il personaggio più forte di DB FighterZ? Si tratta di Gohan Adulto, un lottatore piuttosto semplice da padroneggiare ma dotato di mosse capaci di infliggere numerosi danni agli avversari.