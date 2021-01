Quanti videogiochi di Dragon Ball esistono e quali sono i più famosi?

Il brand di Dragon Ball è, ormai da decenni, una delle più longeve, famose e apprezzate serie di anime e manga provenienti dal Giappone, e grazie alla enorme popolarità che può vantare anche nei Paesi occidentali ha ricevuto una gran quantità di tie-in videoludici.

Il numero di prodotti videoludici dedicati alla saga di Dragon Ball è davvero enorme, è i primi titoli in assoluto di questo tipo risalgono addirittura agli anni ‘80 e ‘90, quando divennero disponibili per l’acquisto sulle piattaforme disponibili all’epoca, come NES, SNES, Gameboy e Sega Mega Drive. Questi furono i primissimi videogiochi dedicati all’anime giapponese pubblicati, ma anche i più acerbi, poiché limitati dalle capacità di elaborazione delle piattaforme su cui erano disponibili.

Nonostante questo, il successo dei prodotti videoludici a tema Dragon Ball esplose grazie alla pubblicazione, su console Playstation 2 prima e su Nintendo GameCube e Wii poi, di due delle saghe videoludiche basate sull’anime di Dragon Ball più famose: Budokai e Budokai Tenkaichi, entrambe costituite da 3 capitoli ciascuna. Grazie al successo di queste due trilogie, molti altri prodotti videoludici vennero pubblicati, soprattutto su Playstation 3 e Xbox 360, portando il numero di tutti i giochi di Dragon Ball esistenti ad un totale di parecchie decine di prodotti diversi.



Per console di, ormai, vecchia generazione, ovvero PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One, e PC sono invece attualmente disponibili ben quattro diversi titoli: Dragon Ball Xenoverse, Dragon Ball Xenoverse 2, Dragon Ball FighterZ e Dragon Ball Z Kakarot.