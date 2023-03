Quanti videogiochi di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi ci sono e qual è il più bello?

L'annuncio del nuovo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 (titolo provvisorio) ci fornisce l'occasione giusta per tornare a parlare di questa amatissima serie nata nella prima metà degli anni 2000 e continuata con successo per molti anni. Ma quanti videogiochi di DBZ Budokai Tenkaichi esistono e qual è il migliore in assoluto?

Il primo gioco della serie, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, è uscito su PlayStation 2 nel 2005 mentre nel 2006 è la volta di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2, uscito su PS2 e Wii, debutto assoluto per la serie dunque su console Nintendo.

Nel 2007 arriva Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 (sempre per PS2 e Nintendo Wii), Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team esce invece nel 2010 su PSP mentre al 2011 risale il lancio di Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi per PS3 e Xbox 360, infine nel 2012 la serie si interrompe con Dragon Ball Z for Kinect, uscito solo su Xbox 360.

Tutti i giochi di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi

2005 Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi

2006 Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2

2007 Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3

2010 Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team

2011 Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi

2012 Dragon Ball Z For Kinect

TBA Nuovo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi

Qual è il miglior Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi?

Basandoci unicamente sul Metascore su Metacritic, possiamo affermare che il miglior gioco della serie è Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 per PS2 a pari merito con Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 sempre per PlayStation 2, entrambi con un punteggio di 73/100. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi ha invece un Metascore leggermente inferiore pari a 72/100.