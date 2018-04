Videogiochi eBay: buono sconto da 10 euro valido fino al 6 maggio

Fino al 6 maggio 2018, eBay offre un buono sconto di 10 euro da utilizzare nella categoria Videogiochi a fronte di un acquisto minimo di 20 euro, offerta che vi permetterà di risparmiare una piccola cifra sui migliori giochi del momento...

Potrebbe essere questa l'occasione giusta per acquistare a prezzo ridotto il nuovo God of War, il cui prezzo più basso attualmente disponibile su eBay è pari a 54.30 euro, a cui bisogna scontare i dieci euro del buono, per un totale di 44,30 euro.

Il buono è valido e utilizzabile su qualsiasi acquisto effettuato nella categoria Videogiochi, quindi anche su console, accessori e in generale su tutti gli articoli presenti nella sezione con un costo superiore ai 20 euro. Lo sconto è valido fino alle 23:59 del 6 maggio prossimo, per tutti i dettagli sulla promozione e sul codice da utilizzare per ottenere il coupon vi rimandiamo all'apposita pagina su eBay.