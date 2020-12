Videogiochi: le entrate globali nel 2020 superano quelle di cinema e sport messe insieme

Gli analisti di International Data Corporation (IDC) hanno condotto una ricerca di mercato sull'andamento dell'industria videoludica negli ultimi 12 mesi. Stando alla ricerca, il settore dei videogiochi chiuderà il 2020 con entrate superiori a quelle generate da cinema e sport messe insieme.

Nonostante l'emergenza Coronavirus e le difficoltà affrontate da tutti gli addetti al settore dell'intrattenimento digitale (basti pensare alla riorganizzazione in remoto del lavoro, ai rinvii e alle criticità nel garantire delle tempistiche di sviluppo ottimali tra aggiornamenti post-lancio, patch day one e fasi di test), le analisi di IDC confermano che l'industria non sembra essere stata colpita finanziariamente dalla pandemia da COVID-16.

Per molti, infatti, i videogiochi hanno rappresentato un vero e proprio "bene rifugio", o almeno questo è il quadro che emerge dall'ultima ricerca che sottolinea come le entrate globali dell'industria del gaming dovrebbero raggiungere i 197,7 miliardi di dollari entro la fine dell'anno, con un aumento del 20% rispetto al 2019.

Grazie anche al volano rappresentato dall'inarrestabile successo di Nintendo Switch e dall'uscita di PS5 e Xbox Series X/S, il settore dei videogiochi ha saputo superare gli incassi globali delle industrie dell'intrattenimento "concorrenti" del cinema e dello sport. In questo 2020 che definire "anomalo" sarebbe un eufemismo, le gigantesche macchine organizzative e culturali dello sport professinistico e del piccolo e grande schermo devono infatti "accontentarsi" di 175 miliardi di dollari di entrate globali, con una riduzione significativa del proprio giro di affari rispetto all'anno precedente.

Tra gli altri dati emersi dall'analisi di IDC, è davvero impossibile non segnalare l'esplosione del fenomeno del mobile gaming, con un +25% su base annua che porta le entrate del settore a 87,7 miliardi di dollari.