Quali videogiochi escono a maggio 2024? Un mese ricco, questi 5 non dovete perderli

Il calendario delle uscite di maggio 2024 ci ricorda quanto può essere dura la vita di un videogiocatore, specialmente se è "onnivoro" e possiede più di una piattaforma. Prima della fisiologica contrazione estiva, arriveranno sul mercato un grande numero di titoli che metteranno a dura prova i nostri portafogli. Ecco cosa c'è in programma.

Quali videogiochi escono a maggio 2024?

MotoGP 24 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch) - 2 maggio

Touhou Mystia's Izakaya (Switch) - 2 maggio

Endless Ocean Luminous (Switch) - 2 maggio

Prison Architect 2 (PC, PS5, Xbox Series X|S) - 7 maggio

V Rising 1.0 (PC) - 8 maggio

Indika (PC, PS5, Xbox Series X) - 8 maggio

Animal Well (PS5, Switch) - 9 maggio

Crow Country (PC, PS5) - 9 maggio

Gift (PC, Switch, PS5, Xbox Series X|S) - 9 maggio

Homeworld 3 (PC) - 13 maggio

The Rogue Prince of Persia (PC) - 14 maggio

Ghost of Tsushima: Director's Cut (PC) - 16 maggio

Neptunia: Sisters vs. Sisters (Xbox One e Series X|S) - 21 maggio

Senua's Saga: Hellblade 2 (PC, Xbox Series X|S) - 21 maggio

Paper Trail (iOS, Android, PC, Switch, PlayStation, Xbox) - 21 maggio

System Shock remake (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S) - 21 maggio

Playing Kafka (PC, iOS, Android) - 21 maggio

Hauntii (PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S) - 23 maggio

Wuthering Waves (iOS, Android, PC) - 23 maggio

World of Goo 2 (PC, Switch) - 23 maggio

Songs of Silence early access (PC) - 23 maggio

Paper Mario: The Thousand-Year Door (Switch) - 23 maggio

Song of Silence (PC) - 23 maggio

Dragon Ball Xenoverse 2 (PS5, Xbox Series X|S) - 24 maggio

MultiVersus (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S) - 28 maggio

Nine Sols (PC, Mac) - 29 maggio

Skald: Against the Black Priory (PC) - 30 maggio

F1 24 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S) - 31 maggio

Nightmare Kart (PC) - 31 maggio

Top 5 da non perdere

Prison Architect 2 su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 7 maggio

Prison Architect 2 rivoluziona la formula di gioco del suo predecessore (uno degli indie più famosi e influenti dell'ultima decade) adottando il 3D e tutto ciò che ne consegue. La nuova simulazione di Double Eleven permette di progettare e sviluppare un penitenziario personalizzato, per poi lasciare la completa gestione degli orari giornalieri, dei detenuti e delle misure di sicurezza atte e contrastare i tentativi di fuga. Ogni scelta ha un peso e può contribuire a determinare il destino della prigione, specialmente quando i detenuti sono governati da un'intelligenza artificiale che li spinge ad agire e collaborare in maniera sempre sorprendente.

The Rogue Prince of Persia su PC in Accesso Anticipato dal 14 maggio



Non si tratta di una vera e propria nuova uscita, dal momento che si affaccia sul mercato esclusivamente su Steam in Accesso Anticipato, ma The Rogue Prince of Persia va osservato con attenzione. Cavalcando l'ondata di rinnovamento che sta caratterizzando l'intera saga, The Rogue Prince of Persia si presenta come un gioco roguelite 2D veloce, impegnativo e immediato nel quale il protagonista, un principe in lotta contro l'esercito corrotto degli Unni, può eseguire movimenti acrobatici e passare senza interruzioni dalle fasi platform a quelle di combattimento. La descrizione vi ha incuriosito? Ecco 5 cose che dovete sapere su The Rogue Prince of Persia.

Senua's Saga: Hellblade 2 su Xbox Series X|S, PC e Game Pass dal 21 maggio

A maggio spetta a Senua's Saga: Hellblade 2 il compito di sventolare alta la bandiera delle esclusive Xbox. Prendendo piede subito dopo gli eventi di Hellblade: Senua's Sacrifice, la storia vede la protagonista scendere a patti con i tragici eventi del finale e proseguire il suo percorso di accettazione della malattia. Forte del motore grafico di ultima generazione Unreal Engine 5, Senua's Saga: Hellblade 2 si preannuncia come un'esperienza dal forte impatto tecnico e cinematografico, in virtù del quale gli sviluppatori di Ninja Theory hanno scelto di impiegare il formato panoramico, bloccare il framerate a 30fps e non esagerare con la longevità. Come tutte le IP Xbox, sarà disponibile in Game Pass fin dal day one.

Paper Mario e Il Portale Millenario su Nintendo Switch dal 23 maggio

Paper Mario: Il Portale Millenario spegne la sua ventesima candelina presentandosi alle nuove generazioni con una versione rimasterizzata per Switch che punta a dare nuova linfa al peculiare universo interamente fatto di carta. Paper Mario: Il Portale Millenario si innesta nel filone RPG con un sistema di battaglie a turni e alcune meccaniche peculiari, come la possibilità di potenziare gli attacchi o migliorare la difesa premendo un pulsante al momento giusto. Nel corso dell'avventura, che lo vede impegnato nella ricerca di un leggendario tesoro celato oltre il misterioso Portale Millenario, Mario può sfruttare la sua forma cartacea per trasformarsi in barchetta o aeroplanino, oppure arrotolarsi per passare nei tubi e nelle strettoie.

EA Sports F1 24 su PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e PC dal 31 maggio

Gli appassionati di Formula 1 stufi di sentire gli inni olandese ed austriaco ogni domenica (a parte la dolce parentesi di Melbourne) possono guardare con grande entusiasmo al weekend successivo al Gran Premio di Monaco, dato che segna il debutto della nuova iterazione della simulazione di EA Sports e Codemasters. EA Sports F1 24 promette una fisica di ultima generazione, un modello di guida più realistico e una nuova Carriera Pilota. Grazie ad un nuovo programma di fidelizzazione, i possessori di F1 21, F1 22 e F1 23 possono ottenere uno sconto del 15% sulla prenotazione di F1 24 Champions Edition, inoltre coloro che preordinano la suddetta Champions Edition possono provare in anteprima le livree 2024 di McLaren, Williams, Alpine ed Haas nella modalità Prova a Tempo di F1 23.

