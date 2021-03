Quali sono i videogiochi più facili adatti anche ai non giocatori?

Il mondo dei videogiochi, fortunatamente, è estremamente vasto e variegato: non esistono solo giochi di azione frenetica, strategia o competizione online, ma ci sono anche titoli dalla forte componente narrativa che puntano al coinvolgimento emotivo raccontando una storia o mostrando immagini particolari.

Quelli elencati di seguito sono solo alcuni dei videogiochi più semplici degli ultimi anni, su queste pagine vi abbiamo proposto anche una classifica dei videogiochi più difficili di sempre.

Dear Esther

Cominciamo da questo caposaldo della narrazione su schermo. Il suo miglior pregio risiede nella perfetta fusione tra stile grafico solenne e narrativa astratta ma intrisa di emozioni. Il giocatore fa molto poco durante lo svolgimento, tranne andare avanti e guidare i passi del protagonista che si ritrova su un'isola deserta, la cui storia si palesa man mano che si prosegue. Possiamo considerarlo un precursore e, probabilmente, una fonte di ispirazione per la maggior parte dei titoli che seguono.

Heavy Rain

Atmosfera cupa e azione in terza persona sono le basi di Heavy Rain, un altro esponente di rilievo in questa categoria di videogiochi che prediligono la trama e le emozioni su tutto il resto. Giocando nei panni di quattro personaggi che cercano di risolvere il mistero dietro una serie di omicidi infantili, sentirete su di voi il peso di ogni decisione prima di arrivare a uno dei 20 finali possibili.

Telltale The Walking Dead

Uno dei più riusciti titoli dello studio Telltale Games, specializzato nel realizzare videogiochi interattivi simili a serie tv, basati su episodi che seguono una narrazione influenzata dalle decisioni prese dal giocatore. Interpretate i panni di Lee, che ha il compito di proteggere una bambina di nome Clementine durante l'apocalisse zombie e, in nome della sopravvivenza, dovrete fare alcune scelte terribili lungo la strada. È presente qualche puzzle o enigma da risolvere, ma sono decisamente gestibili da chiunque e prendono davvero poco spazio rispetto alla trama incalzante e coinvolgente.

Journey

Cosa c'è di meglio di un viaggio come soggetto di una storia da raccontare? Journey, come dice il titolo stesso, è proprio un viaggio, meditativo e rilassante al punto da ricordare una lezione di meditazione guidata. Ci ritroviamo a fluttuare attraverso le dune di un deserto ultraterreno e placido, accompagnati da una colonna sonora veramente unica, scoprendo tramite dei flashback la storia della civiltà che lo abitava e di cui il protagonista senza volto è, forse, l'ultimo esponente. Il gioco si adatta in modo dinamico alle attitudini di chi lo sta giocando, proponendo un'esperienza più incentrata sull'esplorazione piuttosto che sulla risoluzione di problemi.

The Stanley Parable

Preparatevi a prendere tutto quello che vi aspettate da un videogioco e buttarlo fuori dalla finestra, prima di cominciare The Stanley Parable. Questo interessantissimo "simulatore di camminata" in prima persona, esilarante e sovversivo (anche dal punto di vista esistenziale), ci propone di vestire i panni di Stanley, un semplice impiegato d'ufficio che non ha mai preso una scelta vera in vita sua. All'improvviso tutti scompaiono e Stanley si ritrova solo: seguirà i consigli del sardonico e ripetitivo narratore oppure no? Troverà da solo la strada o si adeguerà a ciò che tutti (compreso il giocatore) si aspettano da lui? Niente enigmi da risolvere, solo scelte da fare e conseguenze imprevedibili da scoprire e capire, in questo esperimento videoludico degno di un romanzo di Philip K. Dick.

Abzu

Questo gioco fa della bellezza visuale il suo forte: si tratta di una vera e propria esperienza visiva in terza persona che ci porta ad ammirare le meraviglie dell'oceano, cavalcando tante creature marine amichevoli accompagnati da una colonna sonora perfetta. Giocare ad Abzu significa letteralmente immergersi in ciò che alcuni definirebbero arte digitale, grazie all'elevato dettaglio di tutto quello che si vede su schermo, a cominciare dalle miriadi di pesci per finire alla vegetazione subacquea che fa da sfondo; è inoltre davvero rilassante.

Firewatch

Un uomo con un walkie-talkie e una montagna da esplorare, questi i presupposti di Firewatch in cui interpretiamo Henry, una guardia antincendio il cui unico legame con la società è la voce di una collega, una donna di nome Delilah, mentre lo aiuta a proteggere il bosco. La trama può sembrare semplice, ma si arricchisce di rivelazioni e soprattutto dei pensieri del protagonista man mano che si va avanti e si scoprono alcune verità nascoste del passato e del presente.

What Remains of Edith Finch

La tragedia attende l'uomo alla fine di un percorso fatto di scelte sbagliate, oppure è legata indissolubilmente al suo destino? Questa domanda muove la narrazione del gioco, in cui impersoniamo l'ultima componente di una famiglia che sembra afflitta da una maledizione che porta tutti i suoi membri a una tragica morte. La giovane Edith, tornando nella grande casa di famiglia, tenta di svelare i misteri dietro i drammatici epiloghi dei suoi molti parenti per rispondere alla domanda iniziale; la accompagneremo attraverso i dedali e i corridoi labirintici e sovraffollati di oggetti e ricordi che caratterizzano la dimora (una delle ambientazioni più originali e affascinanti che siano mai state realizzate), scoprendo come sono morti i Finch attraverso dei flashback che si trasformano in mini-giochi. Filosofico, triste e imperdibile.