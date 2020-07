Videogiochi e film: da Star Wars a Marvel's Avengers, grandi avventure da Unieuro

Videogiochi e film sono da sempre legati a doppio filo, sin dai primi anni '80 abbiamo visto videogiochi basati sulle pellicole più popolari dell'epoca, da E.T. a Goonies passando per Ritorno al Futuro, Ghostbusters e tanti altri. Un trend che prosegue ancora oggi con molte produzioni ispirate a film e libri di successo... ma come scegliere il gioco giusto? Ecco una guida per orientarsi nell'acquisto.

La sezione giochi Xbox One sul sito di Unieuro può fornirci qualche spunto interessante a partire da Injustice 2 (in offerta a 19.99 euro), picchiaduro sviluppato dagli autori di Mortal Kombat con protagonisti supereroi e villain del DC Universe, da Batman a Robin, passando per Superman, Wonder Woman, Flash, Laterna Verde, Deadshot, Poison Ivy e Bane.



Appassionati di Guerre Stellari? In questo caso avete l'imbarazzo della scelta, da Star Wars Battlefront e Star Wars Battlefront 2 per le partite multiplayer con gli amici a Star Wars Jedi Fallen Order, una grande avventura con una trama cinematografica e un gameplay a tutta azione. Da Unieuro trovate in preordine (a 35.99 euro anzichè 39.99 euro) anche il nuovo Star Wars Squadrons in uscita a ottobre, un gioco spaziale (in tutti i sensi) interamente basato su combattimenti stellari a bordo delle navi dell'Impero della Nuova Repubblica.



Altra serie strettamente legata al mondo del cinema è quella di Assassin's Creed, la saga dei Templari e degli Assassini è sbarcata sul grande schermo nel 2016 grazie al film omonimo con Michael Fassbender, in attesa di un sequel è possibile divertirsi su Xbox con Assassin's Creed Origins (29.99 euro), Assassin's Creed Odyssey (39.99 euro) e soprattutto con il nuovissimo Assassin's Creed Valhalla ambientato nelle fredde terre del Nord. Il gioco esce il 17 novembre, da Unieuro potete effettuare il preordine con tazza ufficiale in regalo.



Volete rivivere le atmosfere di Sonic Il Film? In questo caso potete optare per il velocissimo Team Sonic Racing, gioco di corse con protagonisti il porcospino blu e la sua banda di amici, uniti per mettere fino alle angherie del Dottor Eggman.



Infine, due grandi giochi in arrivo questa estate: Marvel's Avengers (4 settembre) è il videogioco ufficiale dei Vendicatori, basato sui celebri personaggi della Casa delle Idee e che vi permetterà di vestire i panni di supereroi come Hulk, Iron Man, Captain America, e Thor. Gli appassionati di corse mozzafiato al limite della legalità troveranno invece pane per i loro denti con Fast & Furious Crossroads, disponibile dal 7 agosto.



