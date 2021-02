Videogiochi e follia, tra pesci parlanti e simulatori di zanzara: i 10 titoli più assurdi di sempre!

L'universo dello sviluppo videoludico non è certo carente in termini di fantasia, bizzarria e peculiare follia: ma quali sono i team che maggiormente hanno saputo lasciare senza parole con le proprie creazioni?

In verità, lo scontro per eleggere i videogame più folli e improbabili è più agguerrito di quanto ci si potrebbe forse immaginare, con una vasta selezione di opere che hanno sollevato non poche perplessità con il proprio concept di base. Per destreggiarsi in questo sottobosco videoludico nascosto, popolato di insoliti simulatori e inquietanti personaggi, la Redazione di Everyeye ha chiamato in causa il nostro Marco Mottura, che si è cimentato in un'approfondita opera di ricerca, scandagliando le più profonde oscurità degli abissi videoludici alla ricerca di insolite perle nascoste.



Un viaggio che si è tradotto nell'avvistamento di produzioni folli, tra simulatori di zanzara, disturbanti pesci dal volto umano e pile di rifiuti pronti a sostituirsi agli affabili tetramini di Tetris. Il viaggio ai confini dell'assurdo è stato riproposto nello speciale sui 10 videogiochi più assurdi di sempre che trovate sulle pagine di Everyeye. Non poteva tuttavia mancare un video dedicato, per presentare al meglio tutti i dettagli sulle produzioni citate, ma Mister Mosquito ad LSD Dream Emulator. Come sempre, trovate il filmato in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!