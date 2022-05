Videogiochi FPS e Aimbot: creato un robot dalla mira fulminea

L'incubo di ogni appassionato di sparatutto multiplayer competitivi si materializza con l'aimbot di Kamal Carter: l'ingegnere informatico ha progettato un robot in grado di mirare automaticamente e colpire in maniera fulminea diversi bersagli in qualsiasi FPS.

Il robot ideato da Carter sfrutta una telecamera che scansiona in tempo reale lo schermo di un computer per andare alla ricerca del bersaglio più prossimo alla freccia del mouse: una volta deciso l'obiettivo, la telecamera "dialoga" con un puntatore robotizzato collegato al mouse per mirare verso i bersagli e fare fuoco. Il tutto, in una frazione di secondo e senza "tempi morti" nella ricerca degli obiettivi successivi, anch'essa completamente automatica.

Gli eccezionali risultati raggiunti dall'aimbot robotico di Carter sono dovuti alla precisione garantita al dispositivo dalle quattro ruote omnidirezionali di cui è dotato il "telaio intelligente" che muove il mouse wireless. I tempi di reazione, a dir poco fulminei e impossibili da raggiungere da qualsiasi essere umano, sono determinati sia dalla velocità delle ruote che, soprattutto, dall'algoritmo che analizza i dati visivi della telecamera.

Prima di lasciarvi alla video presentazione del robot dalla mira infallibile di Carter, vi invitiamo ad ammirare questo filmato che mostra Ricochet di COD Warzone mentre distrugge l'aimbot di un cheater dello sparatutto multiplayer di Activision.