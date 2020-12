Videogiochi del futuro: il vero fotorealismo arriverà tra 10 anni, per il CEO di Take Two

Nel corso di un'intervista concessa a GamesIndustry.biz, l'amministratore delegato di Take Two, Strauss Zelnick, ha discusso del futuro dei videogiochi e fissato l'anno in cui, secondo lui, l'industria dell'intrattenimento digitale saprà realizzare giochi graficamente indistinguibili dalla realtà.

Intervenuto alla UBS Global TMR Virtual Conference, Zelnick ha manifestato tutto il suo ottimismo per il futuro del settore e affermato che, grazie a un pubblico in rapida crescita, i progressi tecnologici a cui assisteremo entro breve getteranno le basi per l'evoluzione a cui andrà incontro l'intera industria per i prossimi 30 o 40 anni.

Partendo ovviamente dall'esperienza della sua compagnia, il CEO di Take Two esordisce affermando che "immagino che l'attività della Take Two del 2030 sarà molto diversa da quella odierna, esattamente come lo è stata l'attività che svolgevamo nel 2010 rispetto a quella dei nostri giorni. Non posso dire esattamente cosa comporterà tutto ciò, ma penso che assisteremo a un'evoluzione tecnologica che consentirà ai nostri team creativi di realizzare progetti che non sono mai stati in grado di concepire, inclusi giochi che ricalcano alla perfezione la realtà".

Sempre in tema di evoluzione dei videogiochi e delle possibilità offerte dalla tecnologia del futuro, l'amministratore delegato di Take Two sottolinea come "alcune delle cose che facciamo ora assomigliano molto al live-action, ma si tratta pur sempre di animazioni. Tra 10 anni, avremo la possibilità di renderizzare a schermo delle scene che sembreranno completamente realistiche, tutte generate all'interno di un computer, e questo senza citare tutti gli altri stravolgimenti e le funzionalità che i progressi tecnologici che ci proporranno da qui in avanti".

Chissà se entro il 2030 assisteremo finalmente all'annuncio di GTA 6...! Battute a parte, prima di lasciarvi ai commenti vi consigliamo di leggere questo nostro speciale sui motori grafici più promettenti del futuro.