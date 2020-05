I videogiochi su supporto fisico 'scompariranno tra 2 o 3 anni', per il papà di Elite

Nel corso di un'intervista concessa a GamesIndustry.biz, il fondatore di Frontier Development e papà di Elite, David Braben, ha provato a ipotizzare quali cambiamenti che potrebbero avvenire nell'industria videoludica entro i prossimi anni.

Lo storico sviluppatore inglese ha riflettuto con i giornalisti di GI sugli effetti che la pandemia da virus COVID-19 potrebbe provocare in questo settore da qui ai prossimi anni: "Abbiamo visto una grande accelerazione nel passaggio dalle vendite fisiche al digitale. Questa è una buona cosa. Probabilmente entro due o tre anni i giochi su supporto fisico scompariranno quasi del tutto, e probabilmente questi eventi (l'emergenza Coronavirus, ndr) ha contribuito ad accelerare un po' questa transizione".

Braben ha poi aggiunto che l'aumento nelle vendite dei videogiochi registrato durante la pandemia da Coronavirus (sia nel mercato retail che in quello del digital delivery con un vero e proprio boom) non dovrebbe diminuire in maniera drastica con la fine delle misure per il distanziamento sociale: "Le vendite sono aumentate e con esse è aumentato anche il numero di videogiocatori, e questo è un dato davvero positivo, malgrado tutto quello che sta succedendo. La cosa interessante è che, se guardiamo a cosa sta succedendo in Cina, da quelle parti le misure per il distanziamento sociale sono finite ma il giro economico dei videogiochi nel periodo post-quarantena è leggermente superiore rispetto a quello che c'era in precedenza, e questo significa che questa nuova platea di giocatori, con molta probabilità, è destinata a rimanere tale anche in futuro".

In chiusura del suo intervento, il papà di Elite (e autore di Elite Dangerous) sottolinea poi la natura dei videogiochi come "bene rifugio" per chi deve affrontare le difficoltà legate all'emergenza Coronavirus e spiegato che "storicamente, il nostro settore ha sempre visto aumentare le proprie vendite nei periodi di recessione perchè rappresentiamo un intrattenimento a basso costo. Ironicamente, un po' l'alcool, i videogiochi vengono visti come un approdo sicuro mentre soffia la tempesta".