Videogiochi e gatti: il papà di Smash Bros. va pazzo per la micia Fukurashi

Che ci crediate o meno, Masahiro Sakurai ha deciso di dedicare il nuovo episodio dell'ormai celebre videoguida sui segreti dello sviluppo dei videogiochi a Fukurashi, la sua adorata gattina!

L'insolito filmato appena apparso sul nuovo canale YouTube di Sakurai si allontana solo temporaneamente dal focus delle sue videoguide per concentrarsi, appunto, sull'amore incondizionato che lo lega alla sua micetta Fukura.

Il papà di Kirby e della serie di Super Smash Bros. spiega di averle affibbiato il nomignolo affettuoso di Fukurashi "perchè suona meglio" e giustifica la realizzazione di questo video ammettendo che "ho sempre avuto la sensazione che tutti voi volevate che trattassi questo argomento. Beh, penso di potervi accontentare... ma solo per questa volta!".

Nonostante sia stato pubblicato solo ieri (venerdì 18 novembre), il filmato della gattina Fukurashi risulta già essere tra i video più popolari del canale YouTube di Masahiro Sakurai, con poco meno di 160.000 visualizzazioni che lo collocano a poca distanza dai trailer sui concept inediti di Super Smash Bros. e Kirby's Adventure. E non potrebbe essere altrimenti, vista l'unicità del filmato e le tante foto divertenti condivise dallo stesso Sakurai per raccontarci del suo amore per la gattina Fukurashi.

Dategli un'occhiata e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo. Qualora ve lo foste perso, qui trovate un nostro approfondimento sull'incredibile collezione retrogaming di Sakurai.